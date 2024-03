MWC2024: Huawei představuje řešení Intelligent Factory pro lepší, ekologičtější a chytřejší budoucnost

7:46

Barcelona (Španělsko) 1. března 2024 (PROTEXT/PRNewswire) - Na veletrhu MWC 2024 představila společnost Huawei v rámci prezentace pro sektor výroby a velké podniky s názvem „S důrazem na průmysl: Cesta k lepší, zelenější a chytřejší budoucnosti" (Delve into Industries, Creating a Better, Greener, and Smarter Future) nové řešení Intelligent Factory. Na tomto zasedání se sešli vedoucí představitelé a odborníci z různých oborů, aby společně sdíleli nejnovější řešení a správnou praxi v oblasti výzkumu a vývoje produktů, výroby a řízení provozu a rovněž podpořili spolupráci.

Liu Chao, generální ředitel divize výroby a velkých podniků společnosti Huawei (Manufacturing and Large Enterprises Business Unit) uvedl: „Integrace digitálních technologií a reálné ekonomiky se stále prohlubuje. Společnost Huawei je i nadále připravena poskytovat na základě technologických inovací a průmyslového know-how inteligentní produkty a řešení pro celý hodnotový řetězec výrobních podniků. Ve spolupráci s našimi partnery hodláme také zlepšovat služby pro koncové zákazníky." Liu dále vysvětlil, že cílem společnosti Huawei je pomoci podnikům modernizovat jejich ICT infrastrukturu pro urychlení výzkumu, vývoje a inovací produktů, zvýšení efektivity výroby za současného snížení nákladů a zajištění efektivního a udržitelného provozu podniků. Představení Intelligent Factory uváděla provozní ředitelka divize výroby a velkých podniků společnosti Huawei Wang Zhiya. Toto řešení využívá technologickou architekturu „jeden cloud, jedna síť, jedna platforma", která zefektivňuje tok technických dat, obchodních informací i výrobních procesů. Konkrétně „jedna síť" integruje IP, průmyslovou pasivní optickou síť (PON) a 5G pro bezproblémovou konektivitu mnoha zařízení ve velkém měřítku napříč různými scénáři. Princip „jedné sítě" současně zvyšuje také účinnost sběru dat na špičkovou hodnotu jedné miliardy datových bodů za sekundu. Společnost Huawei mimoto nabízí datovou a aplikační podporu a další služby na podporu inteligentních aplikací technologie, jako je pokročilé plánování výroby a digitální dvojčata. Výrobním podnikům tak umožňuje zkrátit cyklus od objednávky k dodávce a zároveň zlepšit celkovou efektivitu zařízení. K tématu modernizace podnikové ICT infrastruktury promluvil o svých zkušenostech s budováním ekologických datových center Tamás Szabó, ředitel datového centra ve společnosti BorsodChem. V návaznosti na téma inteligentních podnikových aplikací technologie následně představila generální ředitelka evropské divize společnosti Quicktron Robotics Lili Yin řešení pro inteligentní logistiku Smart Logistics Operations System Solution, vyvinuté ve spolupráci s Huawei. Popsala také projekt autonomních mobilních robotů (AMR) pro rychlé sklady, využívající technologie AirEngine Wi-Fi 6 od Huawei. Společnost Huawei věří, že soustavná komunikace, výměny a vzájemná spolupráce napomohou digitalizaci podniků a rozšíření inteligence, což povede k urychlení růstu a zářivější budoucnosti průmyslu. Další informace naleznete na https://e.huawei.com/en/industries/manufacturing. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2350029/image.jpg KONTAKT: hwebgcomms@huawei.com