Největší přehlídka talentu domácí scény MMA. Budoucí hvězdy se představí na tradičním turnaji FUSION v Brně

Turnaje organizace FUSION Fight League mají na domácí scéně velkou tradici. Začátky svých hvězdných kariér zde zažili třeba bojovníci OKTAGONU Vladimír Lengál, Andrej Kalašnik nebo Matěj Peňáz. Pod hlavičkou této organizace se v minulosti představil i nejúspěšnější český boxer Vasil Ducár nebo v současnosti nejlepší bojovník MMA Jiří Procházka, který aktuálně zápasí ve slavné UFC.

“Chceme na trhu dál plnit úlohu líhně talentů. Jsme si jisti, že domácí scéna bojových sportů nabízí mnoho velmi talentovaných sportovců, kterým ve Fusionu chceme dát co nejvíc prostoru pro nabrání cenných zkušeností a následný rozlet do předních evropských a světových organizací,” říká Martin Karaivanov, majitel a promotér organizace.

Turnaj FUSION 27 bude přehlídkou největšího tuzemského talentu. Představí se mladí bojovníci na začátku svých kariér, z nichž většina má ambice brzy se ucházet o své místo na evropské scéně, třeba pod hlavičkou tuzemské jedničky OKTAGONU MMA. Do svého prvního zápasu mezi profesionály nastoupí dvacetiletý Tagir Machmudov, nejúspěšnější český bojovník mezi amatéry. Jako juniorský reprezentant vybojoval zlatou medaili z mistrovství Evropy a následně přidal druhou z mistrovství světa, obě v nejprestižnější organizaci IMMAF. Machmudov platí za jednu z největších nadějí domácí scény MMA.

Divákům v Brně se představí i jeho sparringpartner Václav Štěpán, amatérský mistr republiky, svěřenec šampiona OKTAGONU Patrika Kincla. Ten mezi amatéry z patnácti duelů čtrnáctkrát zvítězil a svůj profesionální debut si připsal koncem loňského roku, když na turnaji Heroes Gate slavil výhru už po minutě souboje.

Ve výčtu talentovaných bojovníků nechybí ani Václav Žemla, republikový mistr v MMA a šestinásobný domácí šampion v judu, který si, podobně jako Štěpán, připsal úspěšný profesionální debut na prosincovém Heroes Gate.

Tahákem pro domácí publikum pak bude další mladík, brněnský Šimon Bruknar, čtyřnásobný mistr republiky. Další z bojovníků, který se mezi profesionály dostal teprve nedávno. Zvítězil v září na turnaji FUSION 25 a druhou výhru přidal v prosinci pod hlavičkou RFA.

“Dali jsme dohromady skutečně přehlídku toho nejlepšího, co české MMA nabízí, co se týče mladého talentu. Uvidíme hned několik jmen, které se už během pár let budou moci směle zařadit k takovým velikánům, jakými jsou Jiří Procházka, David Kozma nebo Karlos Vémola. Všichni sní o Oktagonu nebo UFC a s tím, jak makají a jak se jim daří, je květnový turnaj možná jednou z posledních příležitostí, kdy je můžeme vidět najednou a takto zblízka, jak to Bobyhall nabízí,” uvádí Karaivanov, který je zároveň trenérem Jiřího Procházky, se kterým z kraje dubna odletěl do Las Vegas, dějiště Procházková příštího zápasu na turnaji UFC 300.

Skupinu vycházejících hvězd doplní v hlavním zápase turnaje jejich o něco zkušenější kolega. Brněnský Radek Roušal, který teprve nedávno přestoupil z postojových disciplín do MMA a brzy se stal jednou z českých hvězd organizace OKTAGON MMA si z MMA odskočí zpět do duelu v postoji.

Turnaje FUSION pravidelně kombinují zápasy MMA s postojovými disciplínami jako K1 a muay thai. Uprostřed brněnské Bobyhall bude stát osmihranná klec, a tak i z toho důvodu vznikla speciální pravidla Fusion rules, která vedle šesti zápasů pod pravidly MMA přinesou i pět speciálních duelů v malých MMA rukavicích.

“Jde v podstatě o thajský box v malých rukavicích v kleci, což turnaji dodá na atraktivitě,” doplňuje Martin Karaivanov.

Pod těmito pravidly se představí například elitní thaiboxer Erik Breit, extratřída mezi postojáři Vladimír Malina, nebo ostřílený gladiátor Josef Talafous v souboji s oblíbencem domácího publika Janem Juříčkem.

Turnaj Fusion 27 je na programu v pátek 3. května v brněnském Bobyhall. Vstupenky jsou k dispozici na webu fusionfl.cz, turnaj vysílá živě O2 TV Sport.

Zdroj: FIGHT PROMO s.r.o.