Nová epocha v módě: Spolupráce městského obvodu Nan-šan s Milánem mění nákupní prostředí

Šen-čen (Čína) 27. března 2024 (PROTEXT/PRNewswire) - 20. března byl v Nan-šanu v Šen-čenu zahájen Týden módy s názvem The Shenzhen-Milan Bi-City Fashion Week, který představil řadu akcí zaměřených na módu, jako například komorní módní salon, očekávanou nan-šanskou módní přehlídku, průlomovou "přehlídku v oblacích", elegantní tematický módní večer a velkolepou přehlídku dronů. Souběžně s touto slavnostní událostí proběhla premiéra krátkého propagačního filmu "NANSHAN NEW LOOK", který vzdává hold nan-šanské oděvní kultuře. Hlavním bodem Týdne módy je výstava Shenzhen-Milan New Fashion Art Exhibition, která se koná 14. dubna v historické čtvrti Nan-šanu v městském obvodu Nan-šan. Na výstavě se setká devět nadějných módních značek z Nan-šanu a Milána, mezi kterými nechybí italští módní návrháři VIA PIAVE 33, Meltin' Pot, Alessandro Enriquez, ALABAMA MUSE, FRANCESCA BELLAVITA a módní inovátoři z Nan-šanu CHAU-RISING, PERMU, PANTTERFLY a Lynn Gong. Výstava nabízí celou řadu stylových zážitků, od nejnovějších trendů v oblasti pret-a-porter až po nadčasovou klasiku, řemeslné výrobky, poutavé umělecké instalace a působivé multimediální prezentace.

Výstava se koná v Nan-šanu, oblasti s dlouhou historií čítající téměř 1700 let, a zdůrazňuje bohaté multikulturní pozadí Šen-čenu, které se teď znovu probouzí k životu díky promyšlené snaze o zachování tradic. V rámci této události podepsali představitel vlády okresu Nan-šan a Maria Rosa Azzolina, předsedkyně Italsko-čínského institutu, zásadní memorandum o spolupráci. Tato dohoda znamená prohloubení závazku podporovat kulturní a ekonomické vazby mezi Milánem a Nan-šanem a dokazuje globální propojení módního průmyslu. 20. března se v mezinárodním salonu SIC Super Headquarters Center konala "přehlídka v oblacích", která Týden módy pozvedla do nových výšin a v níž originální šen-čenská módní značka CHAU-RISING představila svou nejnovější kolekci por aktuální sezónu. Tato akce zdůraznila trvalý závazek obvodu Nan-šan podporovat inovace v oblasti módy. Díky této události se Nan-šan zapojil do vytváření nové definice módního prostředí. Předznamenala také spuštění ambiciózního plánu na rozvíjení originálních módních značek. Cílem tohoto strategického kroku je oživit ekonomiku nákupu módy, podpořit vznik nových nezávislých značek a dostat originální čínské nezávislé designéry do světového povědomí. Díky pevným základům je čtvrť připravena stát se magnetem pro mezinárodní módní značky a otevřít dveře dalším novým značkám, které mají potenciál prosadit se na domácí módní scéně. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2370486/image_1.jpg Kontakt: Kiwi Deng, dengas@icity.design