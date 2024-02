Nová okružní křižovatka v Českém Krumlově se bude stavět za částečné uzavírky

Antonín Krák (SOCDEM), náměstek hejtmana Jihočeského kraje: "V současné době připravujeme rekonstrukci stykové křižovatky pod autobusovým nádražím v Českém Krumlově. Jedná se o to, že budeme rekonstruovat tuto křižovatku na křižovatku okružní. Termíny máme naplánované od března do konce června, aby se ty práce stihly do začátku hlavní turistické sezóny."

Kruhová křižovatka bude mít v průměru 37 metrů a stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky. Provoz bude řízen kyvadlově semafory.

Zbyněk Toman (ODS), místostarosta Českého Krumlova: "Ta křižovatka je hodně nepřehledná. Místním se zdá, jak jsou na ni zvyklí, že je v pořádku. Nicméně tam dochází k menším nehodám a hlavně musíme počítat s tím, že v průběhu roku 2025 dojde k zesílení dopravy směrem od dálnice D3."

Antonín Krák (SOCDEM), náměstek hejtmana Jihočeského kraje: "Je pravda, že nejsem úplný příznivce kruhových křižovatek, ale tady to má určitý význam. Mnoho řidičů bude využívat tuto křižovatku ve směru na Kaplici, konkrétně na Kaplici-nádraží."

Jihočeský kraj vypsal i motivační finanční odměnu, kterou vyplatí firmě v případě, že dokončí stavbu dříve než za čtyři měsíce. Stavba by měla začít během března hned po té, co se vybere zhotovitel.

Antonín Krák (SOCDEM), náměstek hejtmana Jihočeského kraje: "My děkujeme už dopředu a apelujeme na řidiče, aby byli shovívaví. Tu křižovatku jinak nepostavíme. Nebudeme tu mít žádné objízdné trasy, budeme to provádět takzvaně kyvadlově na semafory. Tato stavba bude v několika etapách."

Kruhová křižovatka silnic II/157 a II/160 bude stát přibližně 46 milionů korun včetně DPH, Jihočeský kraj zaplatí přes 32 milionů a město Český Krumlov pak téměř 11,5 milionu korun.