Nové byty v zeleni pro sedm tisíc lidí. Louny odhalily ambiciózní vizi

Vítěznými návrhy, které budou dopracovány do územní studie, jsou pro lokalitu Skalka ateliér Unit architekti s.r.o. a pro Mělecké předměstí ateliér Gogolák+Grasse. „Odborná porota po doporučení městského architekta hodnotila pro každou lokalitu tři renomované ateliéry. Z nich vybrala vítězné návrhy,“ popsal Marcel Mihalik, mluvčí města Louny, první krok za ambiciózní vizí. Vítězné ateliéry podle něj zpracovávají aktualizaci územních studií v procesu, který bude probíhat do října. „Součástí bude zapracování připomínek odborné poroty, správců sítí a dotčených orgánů, také návrh majetkoprávního vypořádání a jednání s vlastníky pozemků,“ uvedl Mihalik.

Téměř 100 hektarů pole na západě Loun se podle vize vedení Loun promění do několika let ve dvě městské čtvrti s příležitostí pro růst nových obyvatel. „Skalka a Mělecké předměstí jsou klíčové rozvojové lokality. Plánujeme v nich městské bytové domy. Aby se Louny rozvíjely a vyrovnaly se s úbytkem obyvatel, podpoříme bytovou výstavbu. Město byty nestaví dlouhých třicet let. V lokalitách počítáme s bydlením pro rodiny s dětmi, pro seniory, s mateřskou i základní školou, i se sportovní halou. Hlavně v této vizi nezapomínáme ani na zeleň, parky a hřiště,“ vylíčil starosta Milan Rychtařík (ANO).

Město tak podle něj i díky dostavbě dálnice D7 očekává příliv nových občanů, pro které se zkrátí dojezdová vzdálenost do metropole. „Louny jim nabídnout únosné životní náklady, hlavně bohaté kulturní, sportovní a volnočasové vyžití,“ řekl Rychtařík.

Dálnice D7 je již z větší části dostavěná, stále ale chybí některé úseky. D7 má být podle aktuálních údajů ŘSD hotová ve směru Louny – Praha v roce 2027, do roku 2029 má pak být postaven jako poslední úsek u Postoloprt, který spojí chomutovskou část dálnice s lounskou.

„Do pěti let se výrazně zkrátí dojezdová doba do Prahy. Z Loun na letiště autem dojedete za 20 minut. To už je opravdu komfortní dojezdový čas, který konkuruje i jízdě MHD z Černého Mostu na Zličín,“ vypočítává místostarosta pro bezpečnost a dopravu Pavel Csonka (SOCDEM). „Vidíme v Lounech potenciál růstu, proto jsme podpořili enormní investice a rozvoj. Lidem nabídneme levné nájemní bydlení v městských bytech a klidnou lokalitu v krajině Českého středohoří, za prací to nebudou mít daleko. V Lounech jim nebude nic chybět,“ myslí si Csonka.

Zatímco v 90. letech žilo v Lounech přes 20 tisíc lidí, nyní došlo k poklesu na 17.380 obyvatel.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.