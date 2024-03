Nové kolekce modelů kol, cyklistické bestsellery i pomoc potřebným. To bude FOR BIKES 2024

„Haly letňanského výstaviště budou hostit expozice významných značek prezentujících své novinky a trendy z odvětví sportovní i rekreační cyklistiky. Nebude chybět možnost testování elektrokol, kdy si mohou zájemci vyzkoušet velké množství modelů, pro děti připravíme testovací hřiště,“ řekla ředitelka veletrhu Vanda Petrov.

Kola MMR na své expozici nabídne T.S. Bohemia a kolekci pro letošní rok uvede česká značka Qayron zaměřená zejména na terénní cyklistiku. Produkty Shimano nabídne Paul Lange, široké portfolio značek přiveze BBF BIKE. Novou kolekci kol přiveze do Letňan strojírenská společnost Velotrade, a to jak z kategorií městských kol, cestovních, sportovních, superlehkých dětských, tak i MTB modely či elektrokola.

S novinkami i s oblíbenými modely dorazí také společnost Bikero, Proofy, Cube Cyklo Faltýnek, Bikemax, JMC Trading, Bikeporn, Endorphin republic, Bretton, Bikeaction a SU EVO bikes a další. DR SPORT bude prezentovat ucelenou kolekci lehkých dětských kol BEANY včetně letošních novinek. V e-bike Hale 4, jejímž partnerem je Crussis, se bude nacházet také DEPO elektrokol pro testovací jízdy a představí se zde firmy Mountfield, Tenways, Riese&Müller nebo PRE.

Servis kol i slavný závod

Nově se na veletrhu představí unikátní tricykl se zázemím na zajištění chodu servisních stanic pro opravy jízdních kol, který mohou zájemci využít i v rámci FOR BIKES. Přiveze ho společnost 4AVs.eu poskytující služby poslední míle pod značkou Cargo-Bajkeři. Sportovní, rehabilitační a pohybové trenažéry vlastní výroby uvede expozice organizace Cesta za snem, která pomáhá handicapovaným sportovcům s návratem do života. Bude možné vyzkoušet si handbike a zazávodit si s ním o zajímavé ceny.

FOR BIKES přináší kromě širokého portfolia cyklo produktů i zajímavý program pro všechny kategorie cyklistů. Ani letos v něm nechybí závod horských kol pro veřejnost MTB FOR BIKES, který měří 45 km a odstartuje v areálu PVA EXPO PRAHA 23. března v 11 hodin.

Výzva pro děti i odvážné

Kdo se chce setkat s významnými osobnostmi světa cyklistiky i mimo něj, neměl by si nechat ujít program v Hale 3. Akční program v Hale 2D přinese premiéru nového HOT WHEELS „WORLD CUP“ pumptracku, zastávku celorepublikového a celoročního závodu MODULAR PUMPTRACK CHALLENGE a také kvalifikační závod na mistrovství republiky ve FREESTYLE SCOOTERINGU V PUMPTRACKU. Nebudou chybět ani zajímavé workshopy, exhibiční jízdy profesionálů i možnost volného ježdění.

Nejmenší jezdci si mohou na dětské testovací dráze v Hale 4, kterou bude mít na starosti Kubacykloškola, vyzkoušet všechny velikosti kol Rascal a Woom. Nebudou chybět překážky, skokánky či průjezdy a další.

Kdo si věří, může si vyzkoušet skills na kole proti závodníkům Jakubovi Pivničkovi a Adamu Maxovi na stánku Cyklistickey.

Veletrh FOR BIKES pomáhá potřebným díky spolupráci s projekty Kola pro Afriku a Cesta za snem. Letos bude ještě více možností jak pomoci, a to díky rozšíření spolupráce s projektem Dejme šanci dětem. Návštěvníci mohou do Letňan přivézt nepotřebná kola všech typů a velikostí, kterým bude díky firmě Kolofix vdechnut nový život a budou předána tam, kde pomohou. Organizátor veletrhu, společnost ABF, a.s., který se dlouhodobě zabývá tématem udržitelnosti, recyklace a ekologie, přemění spolu s partnery odložená kola na funkční dárky pro děti v dětských domovech a na dopravní prostředky pro školáky v Africe.

O víkendu 23. a 24. března proběhne také cestovatelský festival KOLEM SVĚTA, který otevře i svou cyklo cestovatelskou scénu. Více na www.forbikes.cz.

