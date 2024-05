Novinky v Lázních Libverda: konopné masáže a ambulantní péče

Ambulantní péče v oblasti rehabilitace, kterou nově nabízí Spa Resort Libverda, je vhodná zejména pro místní obyvatele shánějící dlouhodobou rehabilitaci. Péče je poskytována na základě vystaveného FT poukazu praktickým nebo odborným lékařem. Jde o ambulantní rehabilitační léčbu, bez nutnosti ubytování, kdy pacient na léčbu dochází podle potřeby. Více podrobností a podmínky lze zjistit zde.

A to není jediná novinka, kterou lze v resortu využít. V rámci podpory lokálních produktů bylo nově do portfolia služeb zařazeno několik procedur: konopná a levandulová masáž, konopná a levandulová koupel a inhalace CBD. Pro tyto účely navázal resort spolupráci s libereckou firmou Greenwell, která lázním dodává potřebné produkty s obsahem CBD, a dále s Levandulovnou z Raspenavy.

„Spolupráce si velice vážíme, je naším dlouhodobým cílem podpořit lokální podniky a věříme, že tím prospějeme i přírodě, protože výrobky nemusí putovat přes celou republiku nebo dokonce z jiných států. V rámci Levandulovny je navíc možné jejich výrobnu navštívit a můžete tak vidět, kde výrobky vznikají,“ uvedla Eva Olšová, ředitelka obchodu a marketingu Spa Resortu Libverda.

Spa Resort Libverda naleznete v malebném lázeňském městečku Lázně Libverda ležícím 25 km od Liberce v podhůří Jizerských hor. Již na konci 14. století získaly lázně věhlas díky léčivým minerálním pramenům hydrogenuhličitanového typu, klidnému prostředí a blízkosti přírody tak důležité pro odpočinek a relaxaci. Spa Resort Libverda nabízí vše, co můžete očekávat od moderního spa. Patří mezi léčebné lázně dle zákona o veřejném zdravotním pojištění a je specializován na léčbu onemocnění pohybového ústrojí, kardiologické, onkologické a neurologické nemoci. Návštěva je vhodná také při respiračních obtížích díky místnímu klimatu. Léčebné procedury jsou zaměřeny na použití přírodních zdrojů, což jsou místní minerální prameny, dále rašelinové zábaly a byliny. Resort od jara do podzimu vedle relaxačních a wellness procedur nabízí organizované výlety do okolí. V areálu se nachází i půjčovna elektrokol. Návštěvníci mohou dále využít nový bazén a masážní vany nebo uhličité koupele. Důležitá je včasná rezervace procedur. Více informací najdete na www.lazne-libverda.cz.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.