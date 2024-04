OBI a 123-Transporter spojují síly: Čeští zákazníci nyní získají stejné výhody jako zákazníci v Rakousku a Německu.

Aktuálně máme podepsané smlouvy s 17 markety OBI po celé České republice, včetně měst jako Beroun, Kolín, Plzeň, Mladá Boleslav, a řady dalších, včetně několika poboček v Praze. V každém z těchto marketů nabídneme zákazníkům minimálně dvě dodávky pro pohodlný transport nákupů přímo k nim domů. Spolupráci s OBI jsme zvolili na základě pečlivého pochopení potřeb našich zákazníků, kteří hledají spolehlivé a pohodlné řešení pro přepravu velkých nákupů čí objemných předmětů. Naše služba umožňuje zákazníkům odstavit své auto na vyhrazeném parkovišti marketu OBI a bez jakýchkoli komplikací využít naše dodávky.

123-Transporter se zavazuje k poskytování bezproblémové a bezstarostné služby svým zákazníkům, která zahrnuje neomezený počet najetých kilometrů, přístup k novým vozidlům, a také možnost snadné online rezervace, vyzvednutí i vrácení vozu úplně online.

Citace pana Dirka Fleischmanna, generálního ředitele společnosti OBI pro Českou republiku, zdůrazňuje význam této spolupráce: Ve společnosti OBI je naším cílem poskytovat našim zákazníkům „vše, co je v našich silách“. Součástí tohoto přístupu je i řešení problému s dopravou větších předmětů, které se do osobního vozidla zákazníka nevejdou. Naše zkušenosti ze spolupráce se společností 123-Transporter v Rakousku potvrzují, že tento koncept je oblíbený u zákazníků a je možné jej snadno integrovat do našeho obchodního modelu. Díky digitalizaci celého procesu pronájmu dodávky usnadňuje rovněž práci našim zaměstnancům. Když jsme zjistili, že společnost 123-Transporter plánuje expanzi do České republiky, rozhodli jsme se tuto službu nabídnout i pro české zákazníky.

Tato inovativní spolupráce mezi 123-Transporter a OBI představuje významný krok vpřed, zjednodušuje celý proces dopravy a přináší zvýšené pohodlí při nakupování. Pro více informací o dostupných službách a lokalitách navštivte naše webové stránky 123-Transporter.cz nebo přímo prodejny OBI.