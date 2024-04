Osvěžte svůj šatník se službou Clean Out od Remixu!

Nyní Remix spouští službu Clean Out - nejjednodušší způsob, jak uvolnit místo ve svém šatníku a zároveň přispět k ochraně planety i své peněženky.

Jak to funguje? Jednoduše Clean Out tašku či krabici označte štítkem vygenerovaným na Remixshop.com a zdarma předejte kurýrovi. Můžete poslat dámské, pánské i dětské oblečení, boty a další doplňky. Jediné pravidlo je, aby zboží bylo v perfektním stavu! My pak profesionálně vyfotografujeme ty, které budou schváleny k zařazení do prodeje. Poté se postaráme i o propagaci a zajistíme, aby se vaše zboží zobrazilo těm správným lidem. A až vaše oblečení najde nové majitele, vše pečlivě zabalíme a odešleme. Na vás už zbývá jen udělat si pohodlí a získávat procenta z ceny z každého prodeje.

Zdroj: PERFECT KIWI

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.