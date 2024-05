Plánujete koupi nového výrobníku perlivé vody? Poradíme, jak naložit se starým přístrojem i bombičkou

Zapomeňte na sběrné nádoby

Sycená voda a ochucené nápoje se u českých spotřebitelů těší velké oblibě a průměrně každá šestá česká domácnost používá na jejich přípravu výrobníky perlivé vody SodaStream. Ty se v České republice prodávají už od roku 2009, přičemž vloni značka uvedla na trh úplně nové portfolio přístrojů i nový typ bombičky s potravinářským CO2. A i když životnost výrobníků není časově omezená a svým majitelům slouží celé roky, mnozí z nich zvažují výměnu či koupi dalšího přístroje. Jak tedy naložit se starým výrobníkem, abyste nezatížili přírodu? „Výrobník SodaStream obsahuje plastové i kovové komponenty, zákazníkům však rozhodně nedoporučujeme, aby ho před likvidací rozebrali. Starý výrobník SodaStream stačí jednoduše odevzdat v prodejně elektrospotřebičů a jeho recyklaci zajistí prodejce. Prázdnou bombičku je potřeba odevzdat na kterémkoli výměnném místě, za což bude zákazníkovi vrácen recyklační poplatek,“ vysvětluje Michal Panis, manažer značky SodaStream Česká republika.

Během května lze starý výhodně vyměnit

I když ekologická likvidace starých výrobníků je zajištěna kontinuálně, v květnu mají zákazníci možnost vrátit starý výrobník i bombičku SodaStream se speciálním bonusem. „Za každý odevzdaný kus s originální a nepoškozenou šroubovací bombičkou můžete nyní získat až 30 % slevu na koupi nového přístroje,“ radí M. Panis a upřesňuje, že starý výrobník stačí donést do jakékoli prodejny Planeo. „Získanou slevu můžete uplatnit na nový přístroj z portfolia SodaStream přímo v prodejně Planeo. Získáte ji i v případě, když vrátíte jen samotnou originální bombičku,“ dodává. Nové výrobníky SodaStream totiž používají nový typ bombičky se systémem Quick Connect, která se do přístroje nešroubuje, ale jen jednoduše „zaklapne“. „Samozřejmě modrou bombičku můžete vyměnit za růžovou jen za cenu plynové náplně. Pokud ale máte doma už jen nevyužívanou modrou bombičku a uvažujete o novém výrobníku, šrotovné na staré přístroje a bombičky určitě stojí za zvážení,“ radí M. Panis.

Stále udržitelněji

SodaStream klade na recyklaci a snižování množství plastového odpadu velký důraz.

Jen v roce 2023 dosáhla celosvětová spotřeba perlivé vody z výrobníků SodaStream objemu odpovídajícího přibližně 5,5 miliardy jednorázových plastových lahví. Stále ekologičtější je i samotný výrobní proces SodaStream. Až 25 % plastových dílů používaných v nových výrobnících se vyrábí z recyklovaných materiálů, nejnovější model výrobníku TERRA BLACK se dokonce vyrábí z 50 % recyklovaných materiálů. Obaly výrobníků jsou přitom plně recyklovatelné – na jejich výrobu se používá recyklovatelný karton a recyklovatelné plastové sáčky. Nejnověji jsou 100% recyklovatelné i všechny obaly koncentrovaných příchutí SodaStream. Ty se vyrábějí z ekologičtějšího rPET materiálu, který je výsledkem recyklace PET plastů.

