Prague Bike Fest Na Výstavišti již tento víkend! Ve dvou dnech dostanou návštěvníci pořádnou porci adrenalinu, a to nejlepší ze světa cyklistiky

Pro nadšence i rekreační cyklisty

Bohatý program včetně tomboly o cyklo ceny od partnerů akce čeká na návštěvníky nejen ve venkovních prostorách. Také v pavilonech, které poskytnou pohodové zázemí pro prezentaci nejnovějšího vybavení ze světa cyklistiky s možností si vybrané kousky na místě vyzkoušet, bude mnoho příležitostí k vyžití a stejně jako minulý rok ani letos nechybí tematické výstavy. Klidnější povahy si přijdou na své v Bike Forum Stage, kde budou probíhat cestovatelské přednášky, rozhovory nebo třeba diskuse na téma bezpečnosti a elektromobility, milovníkům cyklo výletů po ČR by pak neměla ujít přednáška o knize Srdcem na kole Českem. Příjemnou atmosféru celé akce podpoří sobotní večerní doprovodný program v Křižíkově pavilonu B, který se ponese nejprve v rytmu "slow techno" a následně bude doplněn o exhibiční vystoupení BMX Flatland. Zván je každý s platnou vstupenkou na festival Prague Bike Fest a nudit se nikdo nebude ani bez doprovodu, protože večer je pojatý jako networking.

"Nadcházející víkend bude na Výstavišti doslova jedna velká jízda a na návštěvníky čeká skutečně nabitý program. Samozřejmě největší atrakcí je sedmimetrová rozjezdová věž a skoky, u kterých se vám tají dech. Ale i na zemi to bude stát za to, ono překonat na kole různé překážky, které jindy s úctou obcházíte, je také velká podívaná. Prague Bike Fest je ale festival pro všechny, tedy bohatá zábava čeká samozřejmě na děti a třeba i seniory, kteří si mohou vyzkoušet elektrokola nebo se nechat inspirovat v rámci přednášky o knize Srdcem na kolem Českem k příštímu výletu," zve na akci Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.

Sazka BMX zóna

Nadupaný program čeká na malé i velké návštěvníky v Sazka BMX zóně, kde nebude po loňském velkém úspěchu opět chybět BMX pumptrack a nově také přibude několik trenažérů s možností vyzkoušet si jednu z etap nejslavnějšího tuzemského silničního závodu Czech Tour. V BMX zóně zároveň proběhne vyhlášení ankety Czech Freestyle BMX Awards 2024.

Adrenalin opět opanuje Bruselskou cestu

Uprostřed Bruselské cesty opět vyroste 8 metrů vysoká rozjezdová věž, která povede na 3 metry vysoký odraz a 6 metrů dlouhý skok. Právě tady budou top jezdci z ČR a Slovenska lítat v rámci Big Air show až 7 metrů nad zemí. Před festivalem proběhne na Instagramu soutěž o možnost se přidat a účastnit se workshopu v Big Air zóně, do kterého bude vybráno 15-20 nadějných jezdců, kteří porotě dokážou, že mají schopnosti potřebné ke zvládnutí této překážky.

PBF v kostce

Více než 63 vystavovatelů.

Více než 138 značek z cyklo segmentu.

18 vystavovatelů s nabídkou kol pro testování.

2 vnitřní pavilony, kde nechybí tematické výstavy.

Tombola o ceny pro milovníky cyklistiky.

Nově zařazena kategorie BMX v podobě exhibic, show, workshopů na Minirampě,Pumptracku a předvede se také BMX Freestyle.

4x testovací okruhy – 2 x MTB, 1 x silniční, 1 x Skill zóna.

Pro děti Sazka pumptrack a Škoda Auto dopravní hřiště, pro nejmenší pak Kids Skillscentrum s dětskou bike olympiádou.

VIP zóna pro 400 návštěvníků denně s dětským koutkem.

Bike depo pro návštěvníky.

Mycí depo pro návštěvníky.

Servisní depo pro návštěvníky.

Soutěže pro veřejnost o hodnotné ceny.

Přednášky, besedy, rozhovory, panelové diskuse.

Výstavy známých fotografů ze světa cyklistiky.

Big air show v podání nejlepších tuzemských jezdců za účasti zahraničních riders.

Nadupaná Biketrial show / workshop v podání Bike O’clock, Vaška Koláře.

Večerní program v pavilonech (networking, flatland battle night show, DJs).

Organizované cyklo vyjížďky (Road / MTB / Enduro) mimo areál.

Setkání s tvůrci knihy "Srdcem na kole Českem". Diskuse s autory a ambasadoryodkrývá příběh vzniku této unikátní publikace, která obsahuje 59 tras napříč ČR.

A co dál? Kompletní program najdete zde: PROGRAM PBF

Za konceptem festivalu Prague Bike Fest stojí nejen Výstaviště Praha, a.s., ale také agentura MVP events s.r.o. Odbornými znalostmi z oblasti cyklistiky pak přispěli zástupci Ski a Bike Centrum Radotín, hlavními partnery festivalu jsou společnost Sazka, Škoda Auto a nově také Skupina ČEZ, kterým patří velké poděkování nejen za finanční podporu festivalu.

Fakta k akci:

Kdy: 27. a 28. 4. 2024 / V kolik: od 10:00 do 19:00 hod. sobota / 10:00 - 18:00 hod. neděle

Kde: Bruselská cesta a Open air (vchod ze Stromovky u Maroldova panorámatu)

Vstupné: 100-580 Kč / Goout.net / ZDE

Záštitu nad akcí převzali:

Martin Kupka, ministr dopravy ČR; Antonín Klecanda, zastupitel hl. m. Prahy a radní pro oblast školství, sportu a volnočasových aktivit a Český Svaz Cyklistiky.

Mediálním partnerem akce je: Rádio Praha / www.praha.rozhlas.cz

www.navystavisti.cz / www.praguebikefest.cz / www.mvp.cz / www.kola-radotin.cz

www.sazka.cz / www.skoda-auto.cz / https://ceskysvazcyklistiky.cz

Zdroj: Výstaviště Praha

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.