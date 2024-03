Přihlaste projekt, který mění svět k lepšímu. Startuje další ročník Cen SDGs

Praha 21. března 2024 (PROTEXT) - Prestižní Ceny SDGs vyhlašuje Asociace společenské odpovědnosti již od roku 2017. I letos ocení udržitelné české projekty firem, organizací, škol nebo veřejné správy. Tento ročník přinese celou řadu změn a zajímavých novinek. Vedle nových kategorií vzniklo i Zvláštní ocenění Kateřiny Fialkové pro regionální a státní úředníky.

Nově budou letos projekty rozděleny na komerční a nekomerční a oceněny budou za přínos v oblastech Diverzita, rovnost a inkluze; Vzdělání; Inovace, technologie a cirkulární ekonomika; Rozvojová spolupráce, mír a partnerství a Změna klimatu. Chybět nebude ani tradiční kategorie pro Mladého lídra, kterou Asociace uděluje ve spolupráci s Forbes Česko. Zmiňované Zvláštní ocenění Kateřiny Fialkové vytvořili pořadatelé na počest této významné osobnosti české diplomacie.

Ceny vítězům budou předány na slavnostním galavečeru v Černínském paláci 3. října. „Smysl ocenění je mnohem širší než jen předání trofejí. Přihlášky jsme spustili během Global Goals Summitu s podtitulem Hear our voices. A to je to, co naše ceny symbolizují – naslouchejte úspěšným příkladům a inspirujte se. Motivace k činům se zhmotní ve formě desítek deštníků v barvách SDGs, které přemístíme do ulic v srdci Prahy společně s edukativní výstavou,” vysvětluje Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Poněkolikáté je jedním z partnerů ocenění Ministerstvo životního prostředí. „Letošní ročník soutěže probíhá v klíčové chvíli. Loni jsme potvrdili svoje závazky na globálním SDG Summitu v New Yorku a letos bychom měli přijmout nové ve vztahu k budoucím generacím na Summitu pro budoucnost. Jsme v druhém poločase plnění celosvětových cílů udržitelného rozvoje, z hlediska výsledků ale stále pozadu, což se potvrzuje i v našem domácím kontextu, jak vyplývá z aktuální Zprávy o kvalitě života a její udržitelnosti,“ konstatuje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Přihlášky pořadatelé spouští symbolicky v den konání Global Goals Summitu 2024, akce roku v udržitelnosti v Česku, za kterým stojí Asociace společenské odpovědnosti společně s DVTV. Na jevišti vystoupil například šéfkuchař Vojtech Végh, který zasvětil svoji práci principům veganství a zero waste a pomáhá s tímto principem světoznámým restauracím, fotbalový brankář Patrik Le Giang hrající ve Vietnamu, který založil nadační fond a pomáhá nejen malým sportovcům, ale i hudebník Tomáš Klus, spisovatelka Barbara Nesvadbová, herec a autor Gastromapy Lukáš Hejlík, vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, ředitelé fotbalových klubů AC Sparta Praha a FK Teplice a další.

Od roku 2022 jsou ceny udíleny každý sudý rok. Do uplynulých šesti ročníků se přihlásilo přes 1500 projektů, samotné zapojení pro ně znamená zviditelnění, zvýšení důvěryhodnosti a reputace nebo nezávislé hodnocení od odborníků.

Letošní ročník Cen SDGs vyhlašuje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem životního prostředí. Generálním partnerem je Skupina ČEZ.

Více informací najdete na webu www.cenysdgs.cz. Svoje projekty můžete do tohoto prestižního ocenění hlásit do 30. dubna.

O Asociaci společenské odpovědnosti

Jsme největší iniciativa Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) a ESG v Česku. Firmy, sociální podniky, veřejný sektor, neziskový sektor i vzdělávací instituce. Jedna vize, jeden cíl. Už více než 10 let jdeme společnou cestou směrem k udržitelné budoucnosti. Sdružujeme přes 550 organizací s půl milionem zaměstnanců. Budujeme platformu a místo pro setkávání všech, kdo nehledí zpátky, potkáváme se na networkingu, vzděláváme, inspirujeme, a především společně měníme svět k lepšímu. Pod našimi křídly probíhá udělování prestižních Cen SDGs, mezinárodní den štědrosti Giving Tuesday a vedeme dobročinný e-shop Nakup na Dobro.

