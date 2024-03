Přijď s námi oslavit narozeniny na COFIT

A co tě čeká v našem stánku plném překvapení? Hra Lovec světla, při které si procvičíš svůj postřeh a zároveň ho porovnáš s piloty formule 1. Ten nejrychlejší vyhraje originální a hodnotný narozeninový dárek. Pokud nám navíc přineseš svoje CV, odměníme tě koláčkem štěstí, do kterého jsme zapekli zajímavé překvapení. Popovídat si budeš moci s našimi odborníky, Danem Klabouchem a Miloslavem Ježkem, kteří tě zasvětí do světa technologií SAP nebo vývoje interních aplikací. Tak neváhej ani vteřinu a navštiv nás v našem narozeninovém stánku.