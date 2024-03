Přijďte si doplnit výbavu na veletrh Running Expo a zažijte předstartovní atmosféru 1Maraton Praha ze světové série SuperHalfs

První jarní dny na Výstavišti letos opět patří tradičnímu veletrhu sportovního vybavení Running Expo, který od 4. do 5. 4. nabídne návštěvníkům sportovní vybavení nejrůznějších značek, doprovodný program i načerpání motivace. Pozvánka letos ale nemíří jen do Křižíkových pavilonů na Výstaviště, ale i do Holešovické tržnice, před kterou v sobotu 6. dubna odstartuje navazující 1/2Maraton Praha.

Veletrh Running Expo na Výstavišti

Veletrh Running Expo je skvělou příležitostí nejen pro půlmaratonce, kteří si sem přijdou vyzvednout své startovní číslo, ale i pro ty, kdo si jen občas rádi zaběhají pro radost, nebo s během teprve začínají. Na své si tady přijdou ale i ostatní sportovní nadšenci, milovníci outdooru a obecně aktivního životního stylu, a to díky široké nabídce sportovního vybavení, výživových doplňků i doprovodnému programu. Chybět nebudou zajímavé rozhovory nebo letošní novinka – testování běžecké obuvi: „Pro návštěvníky Running Expa je připravena skutečná lahůdka, a to premiéra modelu Cloudboom Echo 3 značky On. Poprvé v ČR budou mít sportovci možnost vyzkoušet na vlastní nohy boty, které jejich distributor, firma Sprint, popisuje jako ultimátní závodní zbraň s karbonovým Speedboardem,“ zve na akci projektová manažerka akce Andrea Daňkovská z Výstaviště Praha a dodává: „Návštěvníci se mohou ale samozřejmě těšit také na řadu stánků se sportovním oblečením a dalším vybavením, nebudou chybět značky adidas, Garmin, Cep, Enervit, Compressport, brýle Polarized, Mizuno, Salming, On, letos poprvé máme na veletrhu Jim Jerky a spoustu dalších značek.“

Testování běžeckých bot v hlavní roli

Přemýšlíte o koupi běžeckých bot značek Mizuno, Salming nebo ON? Přijďte si svůj vysněný model vyzkoušet a proběhněte se v něm na 22 metrů dlouhé dráze v Křižíkově pavilonu D. K testování bude cca 60 párů obuvi Mizuno, 5 různých modelů. Boty z aktuální kolekce si pořídíte se slevou, výprodejové modely potěší cenou zlevněnou až o polovinu! Hlavní prodejní expozici značky najdete v pavilonu D.

Salming vám na otestování přiveze několik desítek párů bot z nejnovější kolekce SS24 - modely PRIME 2, LYTE 2, TRAIL 2 a TRAIL WARRIOR. Opět vás potěší speciální výprodejové ceny na starší kolekce i slevy na boty z kolekcí nejnovějších. Hlavní prodejní stan najdete v pavilonu E.

Ve stánku Try-On se můžete těšit na novinku Cloudmonster 2 a na oblíbené modely Cloudeclipse, Cloudflow 4, Cloudstratus 3 nebo Cloudsurfer. Hlavním lákadlem však bude výše zmíněná premiéra Cloudboom Echo 3. Prodejní expozici značky On najdete hned vedle testovací zóny v pavilonu D.

!?Testování probíhá ve čtvrtek i v pátek 4. a 5. dubna.!?

Pokud si budete chtít zakoupené novinky rovnou vyzkoušet, nebo si sportovní den na Výstavišti prodloužit o další aktivity, v areálu najdete spoustu dalších možností: fitness a workout hřiště, parkour, boulder stěnu, bazén se saunami, cesty pro brusle, koloběžky i kola. A nemusíte se bát zapotit, protože vedle Skateplazy jsou vám k dispozici kontejnery s uzamykatelnými skříňkami, toaletou a sprchou. Otevřena budou samozřejmě bistra se spoustou dobrot pro malé i velké jedlíky.

Půlmaraton se startem v Holešovické tržnici

Sobotní půlmaraton, který navazuje na dvoudenní veletrh Running Expo na Výstavišti, startuje letos poprvé u hlavní brány Holešovické tržnice. Běžci najdou v areálu zázemí, mobilní toalety a sprchy. Všichni ti, co přijdou fandit a podpořit „své“ favority, si mohou během dne dopřát vybrané dobroty a drinky ve Food Truck Pointu, který opět začal svoji sezónu vedle Haly 22, anebo si zajít na nákup přímo do Haly 22 pro čerstvé potraviny, květiny, zeleninu a ovoce. Otevřené budou samozřejmě i další obchody a cukrárna, užít si tady můžete i výstavu Lovci znaků a pak vítat běžce po jejich sportovním výkonu. A že někde zabloudíte? Není se čeho bát, po areálu budou k dispozici navigační cedule.

!?DŮLEŽITÉ: ve dnech 4.-6.4. 2024 doporučujeme sledovat dopravní uzávěrky a informace v okolí Výstaviště a Holešovické tržnice!!?

