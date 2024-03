První ročník soutěže interiérového designu CZECH INTERIOR AWARD spustil hlasování, utká se 222 projektů

Premiérový ročník soutěže CZECH INTERIOR AWARD představuje jediné ryze české ocenění práce tuzemských profesionálních interiérových architektů a designérů. Ti přihlašovali své realizované návrhy v oblasti privátních i veřejných interiérů, a to jak interiérové celky, tak i jednotlivé místnosti.

„Jak nám ukázalo obrovské množství kvalitních přihlášených projektů, obor interiérového designu a práce českých návrhářů či výrobních a realizačních společností dosahuje špičkové úrovně. Díky CZECH INTERIOR AWARD se tyto počiny dostanou k očím veřejnosti, která se touto cestou může inspirovat, jak postupovat při zařizování vlastního interiéru,“ řekla ředitelka veletrhů FOR INTERIOR a DESIGN SHAKER Věra Špáňová.

Všechny přihlášené projekty si mohou zájemci prohlédnout na webových stránkách www.interioraward.cz a hlasovat do 1. dubna pro ten, který je osloví nejvíce a získá Cenu veřejnosti. Všichni hlasující se automaticky dostanou do losování o atraktivní ceny. Tou hlavní z nich je dvoudenní pobyt pro dvě osoby v Aquapalace Hotel Prague s volným vstupem do Vodního a Saunového světa Aquapalace Praha. Další tři vylosovaní výherci získají dvě celodenní vstupenky do Aquapalace Praha.

Soutěží se v sedmi kategoriích:

1. SOUKROMÝ INTERIÉR – PROPOJENÝ PROSTOR

2. SOUKROMÝ INTERIÉR – JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI

3. VEŘEJNÝ INTERIÉR – HOTEL/UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ

4. VEŘEJNÝ INTERIÉR – RESTAURACE, KAVÁRNA, BAR

5. VEŘEJNÝ INTERIÉR – KOMERČNÍ A PREZENTAČNÍ PROSTORY

6. CENA GENERÁLNÍHO PARTNERA

7. CENA VEŘEJNOSTI

O výsledcích v pěti kategoriích rozhodne devítičlenná porota složená z pečlivě vybraných odborníků z oblasti praxe, školství a médií včetně zahraničního zástupce. První vítězové soutěže CZECH INTERIOR AWARD budou slavnostně oceněni v rámci veletržního souběhu DESIGN SHAKER, FOR INTERIOR a FOR GARDEN, a to 11. dubna na výstavišti PVA EXPO PRAHA. Více na www.interioraward.cz.