Rekonstrukce nebezpečného křížení silnic II/164 a II/603 na Českobudějovicku potrvá do září

Antonín Krák (SOCDEM), náměstek hejtmana Jihočeského kraje: "My jsme začali začátkem měsíce dubna s tím, že budeme pokračovat bohužel přes celé letní období až do konce září 24. My tam v současné době předěláme vlastně křižovatku, která tam byla, bohužel nebezpečná, tak ji předěláváme na kruhovou křižovatku, která bude jednopruhová, bude mít čtyři větve a myslíme si, že opravdu to místo velmi zbezpeční."

V minulosti se v tomto místě kvůli nepřehlednému horizontu stávaly často dopravní nehody.

Antonín Krák (SOCDEM), náměstek hejtmana Jihočeského kraje: "Smysl této křižovatky je to, abychom ji zbezpečnili, docházelo tam k mnoha dopravním nehodám a bohužel my jiný způsob nemáme než právě to zbezpečnit tím, že tam uděláme kruhovou křižovatku. V současné době, a to hlavně zajímá každého řidiče, tam můžeme projet, je to samozřejmě řízeno semafory. Trošku problém je v tom, že tam máme trošku delší čekací doby z toho důvodu, že ty semafory jsou na každé větvi. To znamená, že ten řidič si trošičku počká, ale zase je pravda, že od října se tam bude jezdit a bude se tam jezdit fakt bezpečně."

Třícestný semafor je ze směru od Českých Budějovic, od Chotýčan a od Lišova. Na Hlubokou se musí po komunikaci číslo III/1461 přes Hosín a Zámostí. Na jednom z jízdních pruhů už jsou odstraněny konstrukční vrstvy stávající komunikace.

Antonín Krák (SOCDEM), náměstek hejtmana Jihočeského kraje: "Cena díla je 31 milionů korun včetně DPH. A jak říkám, věřím tomu, že v září budeme mít hotovo a v říjnu můžou lidi vyjet."

V místě křižovatky silnic II/164 a II/603 vznikne během šesti měsíců jednopruhová okružní křižovatka. Předpokládané datum ukončení prací je 30. září.

Zdroj: POLAR televize Ostrava