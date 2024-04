Rekordní Eurojackpot vábí české sázkaře. Ve hře jsou více než 3 miliardy korun!

„Již přes víkend Sazka evidovala téměř dvojnásobný nárůst zájmu zákazníků o vsazení Eurojackpotu. Největší počet sázek přitom bývá obvykle podáván až v den slosování, v tomto případě v úterý. Dá se tedy očekávat, že nárůst zájmu ještě poroste,“ uvedl Martin Babec, manažer loterií ve společnosti Sazka.

Ve hře není jenom závratně vysoká suma, přes tři miliardy korun, ale také prémie v podobě tří vozů Land Rover Defender, každý v hodnotě 2 222 000 Kč. Zapojit se do hry o rekordní Eurojackpot lze online nebo na terminálech Sazka.

Rekordní výhry padaly už minulý týden

Už v minulém týdnu vyhrál sázející z Prahy druhé pořadí Eurojackpotu. V pátém sloupci trefil všech 5 čísel z prvního osudí a také jedno ze dvou čísel z osudí druhého. Tím pádem v úterý 16. dubna 2024 vyhrál 129 349 298 Kč! „Jedná se o čtvrtou nejvyšší výhru v Eurojackpotu v České republice. A celkově je to dvanáctá nejvyšší výhra v České republice vůbec, včetně Sportky a dalších her Sazky,“ doplnil Martin Babec.

Stále se ale jednalo pouze o tzv. výhru v druhém pořadí. První pořadí vítěze stále nemá a právě proto Jackpot, o který lze nyní v Eurojackpotu hrát, přesáhl už dechberoucí tři miliardy korun!

Statistiky k dnešnímu dni

V roce 2024 eviduje Sazka už celkem 157 nových milionářů. Celková částka rozdělená mezi tyto výherce činí 678 886 054 Kč, z toho ve Sportce (se Šancí) vyhrálo alespoň milion korun celkem 139 sázejících, ti si mezi sebe rozdělili celkem 487 630 286 Kč.

Zatím nejvyšší Eurojackpot v historii padl v létě 2022 v Dánsku. Muž, který si svůj tiket koupil v supermarketu Meny v městečku Blavand na západě země, si odnesl téměř tři miliardy korun.

Nejvyšší výhra v Česku je dosud 2,466 miliardy korun z května 2015.

O společnosti Sazka:

Sazka a.s. je největší a nejstarší loterní společnost v České republice, která skrze neustálé inovace a odpovědným způsobem poskytuje zákazníkům nejširší portfolio her a každodenní zábavy. Nejznámější hrou je Sportka, populární hra s historií delší 65 let. Společnost je od roku 2014 provozovatelem loterie Eurojackpot, jedné z největších evropských her. Součástí zábavní rodiny jsou i stírací losy, sportovní kurzové sázky a rychloobrátkové hry. Své produkty poskytuje Sazka na online herním portálu www.sazka.cz a prostřednictvím unikátní prodejní sítě s více než 7 500 prodejními místy po celé České republice. Na terminálech Sazky lze vyřídit i řadu běžných transakcí od platby složenek přes dobití kreditu až po vyzvednutí balíku.

Sazka je lídrem v oblasti zodpovědného hraní. Vedle mezinárodních auditovaných certifikací European Lotteries a World Lottery Association rozvíjí vlastní projekt Hraj s rozumem a preventivní programy ve spolupráci s neziskovými organizacemi.

Mateřskou společností Sazky je skupina Allwyn, která provozuje loterie také v Rakousku, Řecku, na Kypru a v Itálii a od února 2024 se stala na dalších deset let provozovatelem také britské Národní loterie. Skupina Allwyn je aktivní také na americkém kontinentu. Po akvizici a rebrandingu firmy Camelot Illinois provozuje pod názvem Allwyn North America loterii v americkém státě Illinois. SAZKA a.s. je členem nadnárodní investiční skupiny KKCG, působící v 38 zemích. Více na www.sazka.cz a www.allwynentertainment.com.