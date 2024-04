Řidiče čeká letos v Třinci několik velkých omezení a uzavírek, počítejte s komplikacemi

Věra Palkovská (Osobnosti za Třinec), primátorka Třince: "S těmito stavbami jsou spojená omezení a dopravní komplikace, a proto my už dlouhodobě, zhruba tři měsíce se připravujeme díky koordinačním schůzkám, aby to řidiče bolelo co nejméně."

S omezením musí řidiči počítat poblíž nemocnice Podlesí, chystá se tady sanace části komunikace a pokládka finální vrstvy asfaltu. Práce už v tuto chvíli probíhají na ulici Sosnova.

Věra Palkovská (Osobnosti za Třinec), primátorka Třince: "My jsme se pustili už loni do povrchu na sídlišti Sosna, máme tam celkem 5 etap, jestli se vše podaří, tak v červnu budeme hotové od Pikola po známé esíčko a parkovací dům z pohledu povrchu.”

Tady je nutná koordinace s výstavbou Hemodialyzačního střediska a rekonstrukcí ul. Kaštanová, která na tuto opravu pak naváže. Tu využívají hlavně i mimotřinečtí řidiči při cestě do nemocnice Sosna. Opravu připravuje MSK.

Radek Podstawka(ANO), náměstek hejtmana MSK: "V roce 2022 jsme opravili asi 800 metrů z Třince po Lišnou, teď se bude opravovat 3,5km úsek až do Vendryně. Budeme tam opravovat dva mosty a musíme to zkoordinovat s Třincem, aby se vůbec dalo přes ten Třinec projíždět a aby ta doprava nebyla někde kumulována. Takže budeme takto postupovat. Je to uděláno na tři etapy, každá etapa má svoje, bude se tam bourat most, stavět nový most, bude se tam vynechávat i kus opravy, protože vedle nemocnice se do budoucna počítá s budováním parkoviště, takže tam to opravovat nebudeme, je tam toho více.”

Hned na začátku dubna se v Třinci začne realizovat další náročná dopravní stavba. Týká se mostu přes řeku Tyrku na ulici Závodní, která bude zhruba 4 měsíce uzavřena.