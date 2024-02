Rohan Cook byl jmenován výkonným viceprezidentem společnosti ExaGrid pro prodej v regionu APAC

Společnost ExaGrid ®, jediné řešení pro vrstvené zálohovací úložiště v oboru, v pondělí oznámila, že Rohan Cook bude jmenován novým viceprezidentem pro prodej v regionu APAC.

„Těším se na spolupráci s týmy společnosti ExaGrid v celém regionu, včetně Austrálie, Nového Zélandu, Hongkongu, Tchaj-wanu, Indie a SAARC, Japonska, Jižní Koreje, Singapuru a zemí ASEAN. Budeme spolupracovat s prodejními partnery v každé z těchto zemí, abychom poskytli vrstvená zálohovací úložiště ExaGrid více organizacím v regionu APAC a pomohli jim tak vyřešit problémy se zálohováním, zajistit obnovu po ransomwaru a ochránit jejich data,“ řekl Rohan Cook. ExaGrid může být cílem zálohovacího úložiště pro 25 zálohovacích aplikací, včetně: Veeam, Commvault, Veritas NetBackup a mnoho dalších.

Rohan Cook nedávno nastoupil do společnosti ExaGrid poté, co poslední dva roky pracoval s technologickými startupy ve svém vlastním podniku. Předtím Rohan pracoval ve společnostech IBM, Cisco, EMC, Verizon a Symend na technologických, obchodních a regionálních vedoucích pozicích. Rohan žil v Singapuru a USA a v současné době bydlí v australském Sydney.

„Společnost ExaGrid pokračuje v celosvětové expanzi a nyní má více než 4100 aktivních zákaznických instalací ve více než 80 zemích. Region APAC je klíčovou oblastí růstu a hlavním cílem společnosti v roce 2024,“ řekl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid.“ Těší nás, že mezi námi může být Rohan Cook, který povede obchodní tým v regionu APAC a bude rozvíjet naše partnerství v prodejním kanálu v celém regionu.“

O společnosti ExaGrid

Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání a škálovatelnou architekturou. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uschování. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.

Společnost ExaGrid disponuje fyzickými prodejními a předprodejními systémovými inženýry v těchto zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, Skandinávie, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, Spojené státy a další regiony.

Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn . Podívejte se, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech se společností ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví podstatně méně času zálohovacím ukládáním v příbězích o úspěších našich zákazníků . ExaGrid is proud of our +81 NPS score!

ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240213365517/cs/

Kontakty:

Média: Mary Domenichelli ExaGrid mdomenichelli@exagrid.com

Zdroj: ExaGrid