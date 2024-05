Rumjancevova ulice v centru Liberce je neprůjezdná, kope tam teplárna

Jiří Šolc (ANO 2011), náměstek primátora Liberce: „To co nás asi všechny nejvíce trápí, jsou uzavírky v centru města, takže teďka se jede zespoda od Pastýřské přes Rumjancevovu, což je u knihovny a dál přes Nerudovo náměstí. Potom v rámci tramvajové výluky se půjde přes ulici 5. května, potom do areálu liberecké nemocnice a dál do Jablonecké ulice.“

Zmíněnou aktuální uzavírku lze objet několika směry, a to buď přes Šamánkovu ulici, Masarykovu třídu, Klostrmanovou ulicí a dál do centra nebo z druhé strany přes Budyšínskou a Ruprechtickou ulici. V tomto směru ale na řidiče také čeká omezení. Z důvodu stavby parkoviště P+R v Pastýřské ulici tady řídí dopravu kyvadlově semafory.

Jiří Šolc (ANO 2011), náměstek primátora Liberce: „Technologicky je to tak, že ty obří trubky, které vedly páru, se vykopou a místo nich se vloží menší trubky, které povedou vodu.“

V místě aktuálních výkopů, které jsou poměrně rozsáhlé, je proto potřeba dbát větší opatrnosti. Kope se totiž v zástavbě, kde se pohybují auta rezidentů. Je tak nutné dodržovat dopravní značení a parkovat jen na vymezených plochách. Postupná omezení po městě budou trvat až do příštího roku, kdy bude jedna z nejvýznamnějších investic v Liberci u konce.

Jörg Lüdorf, předseda představenstva společnosti Enetiqa: „Jde o investici za miliardu korun, jednu z největších v České republice. Část nákladů zaplatí dotace z Národního plánu obnovy.“

Zdroj: POLAR televize Ostrava