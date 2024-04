Slavia expanduje do zahraničí. V Holandsku bude pojišťovat auta

„První smlouvy začneme uzavírat zhruba v polovině letošního roku,“ říká generální ředitel a předseda představenstva Slavia pojišťovny Karel Waisser. „V uplynulých měsících jsme si společně s holandskými pojistnými matematiky a produktovými specialisty přesně definovali požadavky na holandskou verzi našeho retailového autopojištění a nyní zahajujeme pilotní fázi tohoto společného projektu,“ dodává Waisser.

Vzhledem k tomu, že veškerá komunikace bude probíhat v holandštině, Slavia pojišťovna spolupracuje v Nizozemsku s vybranou sítí partnerů, kteří se budou starat o distribuci a správu tohoto pojištění. Společnost Hera také zajistí hladký průběh digitalizace, včetně zapojení umělé inteligence při obsluhování klientů.

„Jsme hrdí na to, že můžeme Slavii pomáhat obsluhovat západoevropský trh. V posledních měsících jsme s kolegy ze Slavie tvrdě pracovali na produktové nabídce a jsme přesvědčeni, že se nám podaří dosáhnout velkého úspěchu,“ konstatoval po podpisu smlouvy v Praze zakladatel a majitel společnosti HERA Life Sander Franken.

„Holandsko jsme si vybrali proto, že jde o velmi liberální zemi, která podnikání vnímá jako rovnocenný vztah mezi zákazníky a poskytovateli pojišťovacích služeb,“ říká majitel skupiny SPGroup, jejíž součástí je i Slavia pojišťovna Pavel Sehnal. „Druhým důvodem je to, že naprostá většina lidí, žijících v Nizozemsku, mluví dobře anglicky, což spolupráci na mezinárodní úrovni usnadňuje. Všechny vnitřní procesy jsou dnes v pojišťovnách vytvořeny tak, aby mohly pracovat na mezinárodní bázi a komunikace v angličtině je pro obě strany nejpříjemnější,“ dodává Sehnal.

O společnosti Slavia pojišťovna a.s.

Slavia pojišťovna, člen skupiny SPGROUP a.s. a expert na neživotní pojištění, staví na dlouholetých zkušenostech z pojišťovnictví, které sahají až do dob rakousko-uherské monarchie, do roku 1868. Je jedinou ryze českou pojišťovnou s tradicí na našem trhu již více než 150 let. Dnes patří mezi Top10 neživotních pojišťoven v České republice a patří mezi lídry v oblasti pojištění cizinců. Dlouhodobě se zaměřuje na zodpovědné řidiče, kterým v rámci autopojištění dokáže nabídnout zajímavé podmínky. Své služby poskytuje fyzickým osobám, živnostníkům, malým a středně velkým firmám, velkým korporacím či obcím a městům. Služby poskytuje i personálním agenturám a cestovním kancelářím. Prostřednictvím 18 poboček a více než stovky kontaktní míst obsluhuje více než 250 000 aktivních klientů. Ti mohou pojištění sjednávat, hlásit pojistné události či poskytovat fotodokumentaci k těmto pojistným událostem i plně online, přes webové stránky či on-line aplikace Slavia pojišťovny.