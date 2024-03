Smažte přebytečné jedničky i nuly. Přidejte se k letošnímu Dni digitálního úklidu!

Rostoucí obavy o spotřebu energie v sektoru informačních a komunikačních technologií a znečištění CO2 způsobené nehospodárnými digitálními praktikami přivedly iniciativu Let's Do It World k zahájení první globální kampaně digitálního úklidu v roce 2020. Od té doby se Digital Cleanup Day zúčastnilo 170 různých zemí a celkem 870.000 lidí smazalo téměř 12,7 milionu GB dat, čímž zabránili roční produkci přibližně 3169 tun CO2. Letos připadl úklidový den na sobotu 16. března, v ČR pod záštitou spolku Ukliďme Česko, známého především organizací dobrovolnických úklidových akcí v přírodě, městech a obcích.

Jak se ke Dni digitálního úklidu připojit?

Digitální úklidový den pro jednotlivce

KROK 1

Vyčistěte svůj smartphone

Odstraňte všechny aplikace, které jste nějakou dobu nepoužívali nebo jste je použili jen několikrát. Buďte upřímní a odvážní! Smažte všechny nepotřebné, zapomenuté, staré aplikace a hry, které jste si stáhli, ale ještě jste je pořádně nevyzkoušeli a je pravděpodobné, že je už ani používat nezačnete. Spotřebovávají energii, i když se nepoužívají, a během aktualizací mohou spotřebovat stovky megabajtů.

Nezapomeňte smazat všechny uživatelské účty (včetně e-mailů) a související data, která jste vytvořili, když vám bylo 15 let a neměli jste k nim přístup deset nebo více let! Zrychlíte svůj telefon a prodloužíte výdrž baterie. Vždy se vyplatí mít co nejméně aplikací.

Zkontrolujte své fotografie a videa. Smazáním těch nepotřebných (a také případných duplikátů) můžete uvolnit desítky gigabajtů cenného úložného prostoru. Podívejte se na pokyny jak vyčistit smartphone a tablet.

KROK 2

Vyčistěte pevný disk počítače

Vytřiďte svůj osobní počítač a odstraňte soubory, které jsou duplicitní nebo se staly nepoužitelnými. Projděte všechny své fotografie, odstraňte duplikáty a ty rozmazané. Zkontrolujte videosoubory a odstraňte nesledované nebo nepotřebné. Archivujte jen důležité soubory. Buďte připraveni na to, že ve svém počítači najdete opravdu úžasné věci! Přečtěte si pokyny k čištění počítače a disku.

KROK 3

Vyčistěte si emailovou schránku

Filtrujte e-maily podle nejstaršího a archivujte je. Odhlašte se z newsletterů, které stejně nečtete. Buďte odvážní a klikněte na tlačítko smazat. Zde najdete pokyny, jak vyčistit poštovní schránku.

KROK 4

Udělejte nová opatření

Přestaňte posílat e-maily ,,ok" a ,,děkuji"! Uchovávejte důležité soubory v jednom cloudovém prostoru, takže není nutné uchovávat stejný soubor na každém počítači. Nejprve přemýšlejte, než budete zálohovat. Vytvářejte méně "rychlého obsahu". Ujistěte se, že zálohujete pouze ty soubory, které budete potřebovat, a pouze fotografie, které máte rádi.

Malé změny ve vašich internetových zvyklostech, jako je vypnutí videa během virtuální schůzky, snížení kvality streamovacích služeb, zkrácení herního času, omezení času na sociálních sítích a odhlášení z odběru newsletterů a e-mailových seznamů, mohou výrazně snížit vaši ekologickou stopu!

Jak snížit digitální stopu vaší organizace

KROK 1

Poznejte, co je a co není odpad

Digitální odpad může být cokoli od nesmyslných kopií, přes zapomenuté zálohy, až po záznamy zákazníků uchovávané roky "pro každý případ". Ale vaše digitální stopa se také zvyšuje odesíláním e-mailů, se soubory nebo bez nich, tam a zpět, nepravidelným používáním virtuálních pracovních prostorů, zálohováním velkých souborů na serverech v reálném čase, pořádáním dlouhých schůzek se streamováním videí atd. Nejvyšší čas to začít řešit. Cílem je udělat si přehled o tom, co je pro podnikání kritické a jaké druhy záznamů musí být uchovávány ze zákona, a následně vyhodnotit efektivitu vašich digitálních postupů.

KROK 2

Zmapujte svůj digitální odpad

Zjistěte, kde je váš zapomenutý digitální odpad: zkontrolujte všechny své zálohy, e-mailové schránky a odeslané položky, záznamy a dokumenty, jejichž platnost vypršela, všechna data uložená na serverech a kde jsou uloženy velké soubory.

KROK 3

Zorganizujte digitální úklid

Poučte své zaměstnance o digitálním odpadu a zorganizujte se svými zaměstnanci digitální úklid; můžete je povzbudit, aby si uklidili svá osobní a firemní zařízení. Uspořádejte soutěž nebo vyzvěte k účasti své spolupracovníky. Ponechte na cloudových serverech pouze to, co je pro podnikání důležité. Zapojte své IT oddělení do vymýšlení řešení, která by omezila nehospodárné digitální praktiky.

KROK 4

Implementujte postupy, které pomáhají udržet digitální odpad pod kontrolou

Automatizujte mazání souborů s prošlou platností, organizujte virtuální pracovní prostor tak, jako byste organizovali kancelář, pořádejte méně (a efektivněji) videokonference, ujistěte se, že svou virtuální kancelář používáte efektivně, vzdělávejte své zaměstnance v digitální praxi a vzdávejte se systémů které vám dobře neslouží.

Přihlásit se ke kampani a dozvědět se více o digitálním odpadu můžete také na www.digitalcleanupday.org/

Nejen digitální úklid

Pokud již máte uklizeno v digitálním prostoru, možná je čas na úklid i v tom hmatatelném! Třeba tak, že se přidáte k dobrovolnické akci Ukliďme Česko. Hlavní termín úklidů připadl letos na sobotu 6. dubna, kdy budou desítky tisíc dobrovolník opět uklízet v lesích, obcích a městech, podél komunikací, ale také na řekách, či v chráněných územích...

Pokud chcete odlehčit přírodě a udělat dobrý skutek, vydejte se nejprve na www.UklidmeCesko.cz.

Zájemci o uspořádání úklidů tam mohou zaregistrovat své akce a registrací získají nejen užitečné rady k naplánování a propagaci úklidu, ale do 17. března si také mohou zažádat o úklidové pomůcky (pytle a rukavice) a samolepky pro účastníky. Zapojení dobrovolníků je pak velmi jednoduché, stačí se podívat do mapy úklidů a zde si vybrat ve svém okolí ten svůj, ke kterému se připojíte.

