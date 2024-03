Společnost Cognizant pokračuje ve spolupráci se společností Pon IT na další správě a optimalizaci cloudových služeb

Společnost Cognizant (Nasdaq: CTSH) dnes oznámila obnovení dlouhodobé spolupráce se společností Pon IT, která je součástí nizozemské rodinné nadnárodní společnosti Pon Holdings. Tato spolupráce umožní společnosti Cognizant pokračovat v poskytování služeb cloudového managementu pro společnost Pon IT a její provozní společnosti. V příští fázi spolupráce bude společnost Cognizant pokračovat v implementaci dalších optimalizací, které by měly umožnit společnosti Pon IT využívání výhod agilní, intuitivní a integrované cloudové platformy.

Během šestileté spolupráce společnost Cognizant transformovala infrastrukturu společnosti Pon IT a vytvořila agilní platformu, která využívá sílu automatizace. Společnost Cognizant, která provozuje mnoho různých společností v různých odvětvích, v rámci obnoveného vztahu pokračuje v práci na cloudové platformě pro řízené služby. Jejím cílem je umožnit společnosti Pon IT přístup ke sdíleným funkcím a procesům a k datům na vyžádání a jejich využívání. Tato platforma je navržena tak, aby společnosti Pon IT přinášela stabilitu a efektivitu.

"Jsme rádi, že nás náš partner, společnost Cognizant, bude podporovat i nadále. Těšíme se, že budeme moci navázat na naši stávající spolupráci," říká Ton van Dijk, CIO společnosti Pon Holdings. "Jsme přesvědčeni, že díky našim vzájemným znalostem a zkušenostem můžeme nadále vylepšovat naši stabilní a osvědčenou platformu."

Saket Gulati, ředitel pro severní Evropu ve společnosti Cognizant, říká: "Máme velkou radost, že můžeme pokračovat ve spolupráci se společností Pon IT a poskytovat správu služeb pro její cloudovou platformu i další pomoc. Během naší dlouholeté spolupráce jsme s týmem společnosti Pon IT pracovali na modernizaci a optimalizaci cloudové platformy, abychom získali obchodní hodnotu, kterou tato technologie poskytuje. Podniky, které využívají cloudová řešení, získávají konkurenční výhody, jako je vyšší efektivita, agilita, inovace a škálování, a to díky skvělým přínosům cloudových řešení. Těšíme se na další spolupráci se společností Pon IT."

O společnosti Pon Holdings

Pon je rodinná nadnárodní společnost s ročními tržbami přesahujícími 10 miliard eur. Společnost Pon sídlí v Nizozemsku a zaměstnává přibližně 15.000 lidí na 34 trzích na šesti kontinentech. Společnost Pon, která zastupuje řadu prestižních značek prostřednictvím více než 110 společností, působí ve čtyřech odvětvích: automobilový průmysl, cyklistika, těžká technika a dodávky energie a zemědělství. Posláním společnosti Pon je posunovat lidi, města i průmysl vpřed - efektivně a udržitelně.

Viz také https://pon.com

O společnosti Cognizant

Společnost Cognizant (Nasdaq: CTSH) buduje moderní podniky. Našim klientům pomáháme s modernizací technologií, změnami interních procesů i transformací zkušeností, aby si v rychle se měnícím světě dokázali udržet náskok. Společně zlepšujeme každodenní život. Více se dozvíte na www.cognizant.com nebo @cognizant.

