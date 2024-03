Společnost ExaGrid získala za rok 2024 nejvyšší pětihvězdičkové hodnocení v průvodci CRN ® Partner Program Guide

Společnost ExaGrid ®, jediné řešení v daném oboru pro vrstvené zálohování dat, dnes oznámila, že byla oceněna společností CRN ® , značkou The Channel Company, když získala prestižní pětihvězdičkové oceněním v průvodci partnerskými programy pro rok 2024. Tento každoroční průvodce poskytuje důležité informace poskytovatelům řešení, kteří zkoumají partnerské programy dodavatelů technologií, jež nabízejí vysokou hodnotu a jsou v souladu s jejich obchodními potřebami a cíli. Platforma ExaGrid stojí za více než 25 zálohovacími aplikacemi a nástroji jako zálohovací úložiště a poskytuje nejvyšší výkon pro zálohování a obnovu, nejlepší škálovatelnost, jedinou nesíťovou vrstvenou vzduchovou mezeru pro obnovu ransomwaru a obsahuje deduplikaci dat pro snížení nároků na úložiště a nákladů.

Rozsah a hloubka podpory a zdrojů, které dodavatelé technologií nabízejí prostřednictvím svých partnerských programů, je řešení pro poskytovatele, kteří posuzují, s jakými dodavateli IT, poskytovateli služeb a distributory se spojit při vytváření technologických řešení světové úrovně, zásadním faktorem. Prvky programů, jako jsou finanční pobídky, podpora prodeje a marketingu, školení a certifikace, technická podpora a další, mohou dodavatele odlišit a hrát klíčovou roli při podpoře dlouhodobého růstu jejich partnerů.

Pětihvězdičkové hodnocení je udělováno společnostem, které vytvořily své partnerské programy tak, aby šly nad rámec svého závazku pečovat o silná, zisková a úspěšná partnerství s prodejními kanály.

Při sestavování průvodce partnerskými programy za rok 2024 hodnotila společnost CRN dodavatele na základě požadavků programu a nabídky, jako jsou školení a vzdělávání partnerů, předprodejní a poprodejní podpora, marketingové programy a zdroje, technická podpora a komunikace.

Společnost ExaGrid nabízí ve svém programu pro prodejní partnery ExaGrid mnoho novinek, mezi nimi:

• Nepožaduje se tvorba skladových zásob

• Nejsou požadovány žádné milníky ani závazky

• Registrace obchodů pro prodejce, kteří přinášejí příležitosti společnosti ExaGrid, aby ochránili marži

• Programy SPIF pro obchodní zástupce prodejců a architekty řešení

• Bonusy Meeting Maker za schůzky s potenciálními zákazníky

• Společnost ExaGrid spoluprodává se svými vlastními prodejci, včetně technických systémových inženýrů v terénu

• Společnost ExaGrid provádí veškerou podporu zákazníků a prodejci získávají všechny budoucí objednávky na zařízení a obnovení údržby a podpory

"Jsme poctěni, že partnerský program prodejců společnosti ExaGrid získal v průvodci partnerskými programy CRN pětihvězdičkové hodnocení,“ řekl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. "Společnost ExaGrid má nejsilnější a nejunikátnější prodejní program v oboru, který byl navržen tak, aby předčil očekávání našich partnerů. Zálohovací úložiště je obrovský trh, který roste, a my se těšíme na spolupráci s novými partnery v roce 2024 a na další úspěchy našich stávajících partnerů po celém světě. Naším cílem je pomoci našim partnerům poskytovat zákazníkům produkt, který řeší problémy, s nimiž se potýkají v souvislosti se zálohovacím úložištěm, a produkt, který prostě funguje a je neuvěřitelně dobře podporován. Když spolupracujeme, vyhrávají všichni,“ řekl.

"Ocenění v tomto seznamu odráží hodnotu partnerských programů vyzdvihovaných dodavatelů a jejich závazek vyvíjet se společně s poskytovateli řešení a podporovat úspěch IT kanálu,“ řekla Jennifer Follett, viceprezidentka pro americký obsah a výkonná redaktorka CRN ve společnosti The Channel Company. "Toto ocenění umožňuje poskytovatelům řešení objevit dodavatele, kteří drží krok s vyvíjejícími se požadavky jejich podnikání a jejich klientů. Díky průvodci partnerskými programy CRN 2024 mají poskytovatelé řešení přístup k hlubokým informacím o jedinečných silných stránkách jednotlivých partnerských programů a prodejcích, kteří prokazují oddanost komunitě svých partnerů.“

Průvodce partnerskými programy pro rok 2024 bude uveden v dubnovém vydání časopisu CRN pro rok 2024 a online na adrese www.CRN.com/PPG.

O společnosti ExaGrid

Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání a škálovatelnou architekturou. Řešení "Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uschování. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.

Společnost ExaGrid disponuje fyzickými prodejními a předprodejními systémovými inženýry v těchto zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, Skandinávie, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, Spojené státy a další regiony.

Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Podívejte se, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech se společností ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví podstatně méně času zálohovacím ukládáním v příbězích o úspěších našich zákazníků. ExaGrid is proud of our +81 NPS score!

ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

O společnosti The Channel Company

Společnost The Channel Company umožňuje průlomovou výkonnost IT kanálů díky našim dominantním médiím, poutavým akcím, odbornému poradenství a vzdělávání a inovativním marketingovým službám a platformám. Jako katalyzátor kanálu propojujeme a posilujeme postavení dodavatelů technologií, poskytovatelů řešení a koncových uživatelů. S oporou v téměř 40 letech bezkonkurenčních zkušeností s obchodními kanály čerpáme z našich hlubokých znalostí a vymýšlíme nová inovativní řešení pro stále se vyvíjející výzvy na trhu s technologiemi. www.thechannelcompany.com

Sledujte The Channel Company na: Twitteru, LinkedIn aFacebooku.

© 2024 The Channel Company, Inc. CRN je registrovaná ochranná známka společnosti The Channel Company, Inc. Všechna práva vyhrazena.

