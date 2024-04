Společnost STILL ČR vyráží na roadshow. Manipulační techniku předvede v třech českých městech

Praha 4. dubna 2024 (PROTEXT) - Společnost STILL ČR, přední dodavatel manipulační techniky a intralogistických řešení pro potřeby všech druhů skladových provozů, se brzy vydá na svou oranžovou roadshow. Zájemce o manipulační techniku v Českých Budějovicích, Plzni a Olomouci seznámí se svými elektrickými ručně vedenými vozíky, ale také s čelními vozíky RCE, které jsou novým přírůstkem do rodiny STILL.

„První zastávka oranžové roadshow STILL ČR proběhne 11. dubna v Českých Budějovicích, 18. dubna se přesuneme do Plzně a jízdu zakončíme 16. května v Olomouci. Návštěvníci se mají na co těšit. Přivezeme jim ukázat zástupce naší flotily vozíků, které rozhodně stojí za vidění a vyzkoušení,“ zve na akci manažerka marketingu STILL ČR Petra Ždánská.

Návštěvníci uvidí například nové, cenově výhodné elektrické vysokozdvižné vozíky RCE, které jsou určeny především pro jednoduchá až středně komplexní nasazení v jednosměnném provozu. „Představují ideální volbu pro společnosti s příležitostnými a méně intenzivními potřebami manipulace. Naši specialisté a technici budou návštěvníkům po celý den k dispozici pro individuální konzultace a dotazy,“ vysvětluje Petra Ždánská a pokračuje: „Zájemci budou mít jedinečnou příležitost prohlédnout si všechny detaily – pohodlnou kabinu řidiče, ovládací prvky, zdvihové zařízení, bateriový prostor a stožár. A ti, kdo k tomu mají potřebné oprávnění, si budou moci vyzkoušet i snadné ovládání našich nových vozíků RCE.“

Nové vysokozdvižné vozíky STILL RCE se vedle základních funkcí pyšní intuitivním ovládáním, standardizovanými balíčky vybavení a minimálními nároky na údržbu. Společnost návštěvníkům předvede také elektrické nízko i vysokozdvižné paletové vozíky. K vidění, otestování a zvýhodněnému nákupu bude také repasovaná manipulační technika.

Chybět nebude ani bohatý doprovodný program v podobě soutěží, parkourové show a dětského skákacího hradu. Celým dnem návštěvníky provede moderátor Petr Rychlý.

Pozvánku s programem najdete na webu still.cz ZDE.

Zájemci z řad profesionálů se mohou na akci registrovat ZDE. Získají vouchery na nákup manipulační techniky STILL a na akci pro ně bude připraveno občerstvení.

O společnosti STILL

STILL je předním dodavatelem řešení vnitropodnikové logistiky. Portfolio zahrnuje vysokozdvižné vozíky, skladovou techniku, propojené systémy a služby. Společnost založená Hansem Stillem v roce 1920 se vyznačuje dodáváním zákaznicky specifických, na míru střižených řešení s excelentním servisem. Cílem společnosti STILL je, aby intralogistika byla „chytrá“: vyvíjí inteligentní řešení, která umožní plynulejší a efektivnější procesy ve skladovém hospodářství, lepší ochranu zdraví lidí, kteří zde pracují a zároveň plnění nejvyšších standardů trvalé udržitelnosti. Proto STILL podporuje nová řešení pro rozvoj e-mobility a automatizace, řízení flotil a management hospodaření s energiemi až po cirkularitu, tedy důsledné šetrné nakládání se zdroji a opětovné zhodnocování použitých materiálů. Společnost STILL má hlavní sídlo v Hamburku, má přibližně 9 000 zaměstnanců ve 22 zemích a je součástí KION Group AG veřejně obchodované na burze.

