Společnost Woolpert získala irskou společnost Murphy Geospatial, přední evropskou firmu v oblasti geospaciálních řešení

Společnost Woolpert získala společnost Murphy Geospatial, která se zabývá geospaciálními řešeními pro různé oblasti využití a sídlí v irském Kilcullenu. Murphy Geospatial je soukromá rodinná společnost, která poskytuje širokou škálu služeb v oblasti geospaciálních řešení, jako je zeměměřičský průzkum, mobilní a vnitřní mapování, monitorování majetku, podpovrchové inženýrství a vývoj 3D digitálních dvojčat. Zaměstnává téměř 400 zaměstnanců v celkem šesti kancelářích v Irsku a ve Spojeném království.

Woolpert je soukromá americká architektonická, technická a geospaciální firma, která byla založena v roce 1911 a již více než 50 let poskytuje také komplexní a integrované služby v oblasti geospaciálních řešení. Prezident společnosti Woolpert Neil Churman uvedl, že tato akvizice má za cíl rozšířit a zvýšit možnosti nabídky geospaciálních služeb společnosti Woolpert v Evropě. Toto spojení oběma společnostem umožní sjednotit osvědčené postupy, zvýšit provozní efektivitu a dále obohatit služby, které zahrnují zeměměřičský průzkum, záznam realit, BIM, monitorování majetku, GIS a všechny formy mapování.

"Za posledních čtyřicet let si společnost Murphy Geospatial upevnila pozici inovativního partnera v oblasti geospaciálních služeb v Irsku, Velké Británii a okolních regionech," konstatoval Churman. "Díky společnosti Murphy Geospatial získá společnost Woolpert možnost rozšířit své působení v oblasti geospaciálních služeb v Evropě, což nám umožní nabídnout našim zákazníkům lepší možnosti, urychlit řešení nové úrovně a poskytovat důležitou podporu v oblastech infrastruktury, výroby, stavebnictví, nemovitostí, veřejných služeb a přírodního prostředí."

V čele společnosti Murphy Geospatial, nyní pod hlavičkou společnosti Woolpert, bude i nadále stát generální ředitel Niall Murphy, který za podpory svého tým tuto společnost povede ve strategickém souladu se společností Woolpert. Murphy uvedl, že oběma společnostem je vlastní odhodlání poskytovat klientům ty nejlepší možné geospaciální služby, zaměření na inovace v oblasti geospaciálních řešení i vedoucí postavení v oboru, a sdílejí také zaměstnaneckou kulturu.

"Je nám velkým potěšením, že můžeme spojit síly s týmem společnosti Woolpert," prohlásil Murphy. "Její dlouholetá historie v oblasti nabídky geospaciálních řešení a snaha vytvářet pro své zaměstnance výjimečné pracovní prostředí se s naším vlastním přístupem ideálně doplňují. Těší nás, že máme možnost učinit tento další krok v rozvoji naší společnosti, který nám pomůže našim cenným klientům poskytovat ještě lepší služby a společně rozvíjet náš obor."

O společnosti Murphy Geospatial

Společnost Murphy Geospatial byla založena před více než 40 lety. V současné době provozuje celkem šest poboček ve Velké Británii a Irsku a zaměstnává téměř 400 odborníků, kteří realizovali více než 27.000 projektů. Společnost Murphy Geospatial zaznamenává, shromažďuje, ověřuje a spravuje geospaciální data, která jejím klientům umožňují činit informovaná rozhodnutí pro zvýšení efektivity, snížení rizik a navýšení hodnoty projektů po celý jejich životní cyklus. Společnost Murphy Geospatial definuje v tomto oboru nové standardy a poskytuje spolehlivá geospaciální řešení, kterým můžete věřit. Svá osvědčená geospaciální řešení pro fáze návrhu, výstavby i užívání projektů poskytuje v šesti klíčových oborech: infrastruktura, výroba, nemovitosti, přírodní prostředí, energetika a veřejné služby. Mezi poskytované služby patří geospaciální poradenství, letecké/UAV průzkumy, BIM, digitální výstavba, topografické průzkumy, laserové skenování, průzkumy nemovitostí, železniční průzkumy, stavební a environmentální monitoring, podpovrchový průzkum a další.

O společnosti Woolpert

Woolpert je přední architektonická, inženýrská, geospaciální (AEG) a strategická poradenská společnost, která usiluje o to stát se jednou z nejlepších společností na světě. Zajišťujeme inovace v rámci jednotlivých trhů i celkově, abychom mohli co nejefektivněji sloužit klientům z veřejného, soukromého i státního sektoru po celém světě. Společnost Woolpert patří mezi 100 nejlepších geospaciálních společností na světě a mezi 100 nejlepších globálních návrhářských firem ENR. Získala celkem sedm certifikátů Great Place to Work a aktivně podporuje kulturu růstu, inkluze, rozmanitosti a vzájemného respektu. Společnost Woolpert byla založena v roce 1911 v Daytonu v Ohiu a od roku 2015 je nejrychleji rostoucí americkou geospaciální společností. Má více než 2000 zaměstnanců a provozuje více než 60 poboček na celkem pěti kontinentech. Navštivte stránky woolpert.com.

Kontakty pro média:

Woolpert: Jill Kelleyová; 937-531-1258, jill.kelley@woolpert.com

Murphy Geospatial: Kirsty Ostellová; 0191 2325690, kirsty@o.agency

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/463993/Woolpert_2023_Logo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2372703/Murphy_Logo.jpg

PROTEXT