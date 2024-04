Správa silnic MSK opravuje ulici Borovského v Karviné, přibude tady nově i kruhový objezd

Tomáš Danihlík, vedoucí střediska Karviná Správy silnic MSK: "Celková stavba je rozdělena na čtyři etapy s ohledem i na technologii výstavby a s ohledem na uzavírky a dopravní omezení."

Prozatím je tady povolen vjezd i auta IZS, od 22. dubna do 26. dubna sem budou moci vjíždět pouze vozidla stavby. dopravní značky Zákaz zastavení jsou umístěny i mimo 1. etapu kvůli frézování.

Edita Novotná, mluvčí společnosti Strabag: "Pokud jde o parkování, to nebude možné v místech, kde budou probíhat práce na odvodnění, opravách obrubníku a podobně."

2. etapa pak začne 29. dubna, to bude uzavřena další část silnice a to od křižovatky Kosmonautů až po křižovatku s ulicí Na Kopci. Práce v 2. etapě by měly skončit 19.5. Následovat pak budou opravy v dalších úsecích až po hranici s Polskou republikou. Ulice Borovského v délce 2669 metrů byla ve špatném stavu a rekonstrukci potřebovala.

Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK: "Se nám podařilo sehnat peníze z IROPových fondů, takže 29 milionů nám na to dá Evropa a pouze 5 milionů bude platit MSK. Ta silnice bude zrekonstruovaná, bude mít jiný povrch, jiné značení, prvky bezpečnosti, bude minimálně jeden kruhový objezd s ulicí Na Kopci a omlouvám se řidičům, protože samozřejmě musíme to vydržet a strpět, aby ta silnice se nám podařila opravit rychle."

Veřejnost najde aktuální informace o uzavírkách a termínech etap na webových stránkách Moravskoslezského kraje, statutárního města Karviná a Správy silnic MSK.

Zdroj: POLAR televize Ostrava