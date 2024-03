Stavební skupina HSF System se hlásí k udržitelnému podnikání

Stavební skupina HSF System se v Česku a na Slovensku zaměřuje nejen na ekologickou udržitelnost staveb, které sama realizuje jako generální dodavatel, ale snaží se přinášet „zelená“ řešení do sídel svých firem i vlastních developerských projektů pod značkou ANTRACIT. „Ze strany investorů patří udržitelná výstavba k základním požadavkům na spolupráci a my se těmto požadavkům snažíme vyhovět. Takže mimo evropského standardu pro udržitelnou výstavbu podle certifikace BREEAM a DGNB jsme začali v naší stavební skupině s ESG reportingem podle nových EU standardů, i když to ještě není povinné,“ popisuje Tomáš Kosa, ředitel stavební skupiny HSF System.

V minulém roce si stavební skupina HSF System nechala vypočítat svou uhlíkovou stopu podle mezinárodního standardu GHG Protokol. Celková uhlíková stopa společnosti za rok 2022 meziročně poklesla o 8,2 %. Na základě této analýzy a dekarbonizačních doporučení ČSOB Advisory, a.s. bude stavební skupina HSF System realizovat v roce 2024 několik „zelených“ projektů v Česku i na Slovensku. „Na střechách budov v Ostravě a v Žilině, kde máme sídla, budujeme fotovoltaické elektrárny. Část energie chceme využít pro provoz dobíjecích stanic pro elektromobily, které na místě v budoucnu vzniknou. V následujících letech také plánujeme rozšířit stávající vozový park o hybridní a elektrické automobily určené především pro krátké vzdálenosti,“ uvádí Tomáš Hess, obchodní ředitel stavební skupiny HSF System.

V rámci ESG reportingu musí být společnost aktivní také v dalších oblastech, jako jsou péče o zaměstnance, vztahy s komunitami, charita a filantropie. HSF System podporuje různé organizace či projekty ze sociální, sportovní nebo zdravotní oblasti. V roce 2022 si společnost HSF System již podruhé v historii vysloužila Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje za společensky odpovědné aktivity. V roce 2023 získala společnost také absolutní vítězství v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj v kategorii Soukromý sektor. Jedno z nejprestižnějších tuzemských ocenění uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Radou kvality České republiky v souladu s Národní politikou kvality České republiky.

HSF System navíc patří k nejlépe řízeným firmám v Česku, což potvrzuje ocenění od společnosti Deloitte v programu Czech Best Managed Companies za nejlépe řízenou firmu Česka v roce 2023. Odborná porota prestižního programu hodnotila u každé oceněné společnosti čtyři hlavní oblasti – firemní strategii, řízení a finanční výkonnost, produktivitu a inovace, firemní kulturu. „Jsme aktivní ve všech oblastech, které zahrnuje pojem ESG – environmentální, sociální aspekt i řízení, a to se zobrazuje jak v získaných oceněních od respektovaných institucí a organizací, tak v našich každodenních provozních činnostech,“ dodává Tomáš Hess.

Stavební skupina HSF System

Mezinárodní stavební skupinu HSF System tvoří česká stavební společnost HSF System (vznikla v roce 2002) se sídlem v Ostravě a slovenská stavební společnost HSF System SK (vznikla v roce 2010) se sídlem v Žilině. Od roku 2023 je součástí holdingu PURPOSIA Group. Stavební skupina HSF System má další pobočky v Praze, Brně, Plzni, Bratislavě, Prešově a Nitře. Zaměřuje se na generální dodávky staveb a realizuje kompletní střešní a fasádní pláště moderních objektů včetně jejich rekonstrukcí. Stavební společnost HSF System získala absolutní vítězství v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj v kategorii Soukromý sektor za rok 2023 a je také držitelem Ceny hejtmana MS kraje za společenskou odpovědnost za rok 2022 v kategorii firem do 250 zaměstnanců. Rating Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství RABF za roky 2018-2022 zařadil společnost HSF System a.s. na 10. místo mezi 1235 posuzovanými stavebními firmami v České republice. Společnost HSF System získala také prestižní titul Stavba roku 2020. Ředitel společnosti Jan Hasík je držitelem titulu EY Podnikatel roku 2016 a 2023 Moravskoslezského kraje. Slovenská společnost HSF System SK se opakovaně umisťuje mezi předními stavebními firmami na Slovensku v žebříčcích TREND Top 100 a Eurostav. Jednatel společnosti HSF System SK Tomáš Kosa se dostal mezi šestici finalistů prestižního ocenění EY Podnikatel roku 2022 na Slovensku.

