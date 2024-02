Stingovi muzikanti Dominic a Rufus Miller navštíví Českou republiku

Dominic Miller je světově uznávaný kytarista, známý zejména pro svou spolupráci se Stingem. Rodák z argentinského Buenos Aires platí v hudebním světě za vrcholného profesionála a jeho těsné propojení se Stingem trvá již přes třicet let. Podílí se na Stingově produkci nejen jako kytarista, ale i jako skladatel a aranžér. Ze společné tvorby je velmi známá například skladba Shape Of My Heart. „Jsem silně ovlivněn tím, jaký má Sting smysl pro harmonii, i stylem jeho skládání textů a písní. Já zkouším to samé aplikovat do instrumentální hudby. Vyjadřuji se pomocí hudebních aranžmá,“ netají se sám Miller svou inspirací. Sting svého spoluhráče také velmi obdivuje a k jeho novému albu se vyjádřil takto: „Kdykoliv Dominic hraje na kytaru, vytváří jedinečné barvy a celé spektrum emocí, ojedinělou architekturu ticha, melodie i resonancí. Dokáže hudbou pozvednout ducha do jiných sfér.“

Koncerty se uskuteční v rámci exkluzivního světového turné k novému albu Vagabond, které vyšlo u prestižního jazzového labelu ECM. S Millerem opět vystoupí skvělí muzikanti: Ziv Ravitz(d), Nicolas Fiszman(b), Jason Rebello(p).

Dominic Miller Tour:

10.4. Trutnov / UFFO / Jazzinec / host Michal Žáček

11.4. Praha / Jazz Dock

12.4. Praha / Jazz Dock

13.4. Humpolec / Sál kina / host Rufus Miller

Rufus Miller, zpěvák, skladatel a kytarista je znám širšímu publiku také především díky několikaleté spolupráci se Stingem, ale na rozdíl od svého otce Dominica již do Stingovy hudební stáje nepatří. Chce se soustředit převážně na vlastní tvorbu. Koncertuje s formacemi jako Riddles, Sleaze, Fragile, hostuje v kapele své sestry Misty Miller. Jeho žánrový záběr je zajímavý. Najdeme zde vliv psychedelického, gothického rocku i uklidňující lidovou hudbu, s lyrickými tématy lásky, ztráty a melancholie. Rufus doposud vydal dvě alba (Pop skull a Make It) a také několik singlů. Do českých a moravských klubů Rufus zavítá v tříčlenné sestavě s Andy Thompsonem(b) a Ralphem Fullerem(d).

S Rufusem a jeho spoluhráči se na turné nazvané Together on the Road vydá duo Lash&Grey, které tvoří mladí slovenští umělci Kristína Mihaľová a Jakub Šedivý. Dvojice, ověnčená několika prestižními cenami (Cena Anděl za nejlepší slovenské album, Radio_Head Award za nejlepší debutové album a skladbu roku), stihla již vydat dvě alba. Za poslední dva roky Lash&Grey vystoupili na světoznámých pódiích jako je Carnegie Hall v New Yorku, na festivalech v Mexico City, Guadalajare, Paříži, Itálii, Švédsku, Belgii a mnoha dalších. Kristína se jako jediná Evropanka dostala do finále TOP 5 zpěvaček z celého světa v prestižní jazzové vokální soutěži Sarah Vaughan Jazz Vocal Competition v New Jersey.

Turné Together on the Road odstartuje v neděli 14.4.2024 v Praze, ale již v sobotu 13.4. Rufus Miller vystoupí v Humpolci jako host na koncertě Dominica Millera.

Rufus Miller Tour:

14.4. Praha / Beseda Klánovice / Together on the Road

15.4. Brno / Kabinet múz / Together on the Road

16.4. Olomouc / Jazz Tibet Club / Together on the Road

17.4. Litomyšl / Kotelna Music Club / Rufus Miller

