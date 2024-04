Svátek všech běžců veletrh Marathon Expo Na Výstavišti opět nabídne špičkové sportovní vybavení. Maratonský víkend zakončí Prague International Marathon 2024

Ve čtvrtek 2. května se v pravé poledne otevřou brány Křižíkových pavilonů na holešovickém Výstavišti, kde odstartuje další Marathon Expo, veletrh sportovního vybavení a doplňků, zdroj sportovní inspirace a také místo vyzvednutí startovních čísel pro účastníky Prague International Marathon. Maratonský víkend na Výstavišti si však užijí nejen profesionální a amatérští běžci, ale i ti nejmenší na dm bambini run nebo na dm rodinné míli, která je určená pro celou rodinu a trasu zvládnou i senioři s vnoučaty. Oba doprovodné běhy se uskuteční v sobotu 4. května. Spolupořadatelem veletrhu Expo a pořadatelem PIM je RunCzech.

Veletrh nejen pro běžce

Přihlášení běžci mají na veletrhu Marathon Expo účast téměř povinnou, protože Křižíkovy pavilony jsou místem vyzvednutí jejich startovních balíčků. Maraton Expo je však skvělou příležitosti i pro ty, kdo zrovna nestartují, jsou třeba jen rekreačními běžci, nebo s během teprve začínají. Na své si tady přijdou i ostatní sportovci, milovníci outdooru a obecně aktivního životního stylu, a to díky bohaté nabídce vystavovatelů, doprovodnému programu i díky samotnému zázemí Výstaviště, které nabízí i další sportovní a relaxační možnosti.

Veletrh letos obsadí všechny čtyři Křižíkovy pavilony a v širokém zastoupení zde budou k dispozici značky nabízející špičkové sportovní vybavení, boty, oblečení, doplňky i výživové produkty. Chybět nebudou značky a firmy jako Adidas, Decathlon, Salming Running, Garmin, CEP, Best of Nature, Běz.cz, BEST:TIME, Bjež, Chimpanzee, Diskus se sluchátky SHOKZ, DRESSME přiveze značky Craft a MIZUNO, ELEVEN sportswear, Enervit, Jim Jerky, Kompava, Namman MUAY, PILLAR Performance, Polarized.cz, Pumax, R2, Silvini, Sport Rainer, Spinsport, Temposport s výrobky od COMPRESSPORT, Vidix, VIF nebo XEN Equipment. Všechno si bude možné osahat, vyzkoušet a poradit se s odborníky.

Během maratonského víkendu, který vyvrcholí v neděli 5. května jubilejním třicátým Prague International Marathonem, si budou moci návštěvníci na Výstavišti užít i skvělý doprovodný program. Pro rodiny s dětmi budou připraveny už tradiční běhy dm rodinná míle a dm bambini run, Křižíkův pavilon B bude patřit crossfitové challenge Startup Games 2024. Každý tak může přijít fandit a užít sportovního ducha na Výstavišti. Milovníci běhu se mohou těšit i na elitní světové běžce, rozhovory s inspirativními osobnostmi a zajímavosti o vybraných světových bězích. „Celý víkend bude na Výstavišti skutečně jeden velký maraton a já věřím, že u nás příjemné chvíle prožijí nejen profíci a amatérští běžci, ale právě i rodiny v rámci dm běhů. Trasu na jednu míli totiž zvládnou i úplní začátečníci, děti s rodiči i bez nebo prarodiče s vnoučaty. A pro ty nejmenší bude navazovat dm bambini run. Běh je zcela zdarma a každý účastník získá tričko, startovní číslo a čokoládovou medaili v cíli,“ zve na akci Kristýna Fryšová, marketingová specialistka Výstaviště Praha.

Pro fandy silových sportů, fitness i adrenalinu

BCROSS Challenge: Startup Games 2024

čtvrtek, 2. 5.

silové disciplíny, workout: vzpírání, strongmen, BCROSS Run (kombinace běhu a cviků)

pátek 3. 5. + sobota 4. 5.

BCROSS Challenge – crossfitové závody se světovou licencí, 250 závodníků rozdělených do týmů. Do sobotního finále postupují jen ti nejlepší.

DJs po celou dobu challenge, soutěže o hodnotné ceny, známí hosté ze světa fitness. Křižíkův pavilon B

Více na: https://bcrosschallenge.com

FAKTA Marathon Expo

2. května 12:00–20:00

3. května 10:00–20:00

4. května 10:00–20:00

Křižíkovy pavilony B, D, E

Nakoupeno? Tak hurá sportovat, lenošit, užívat – Na Výstavišti

Pořídili jste si na Expu nějaký super kousek do výbavy? Můžete ho hned vyzkoušet, vyrazit si zaběhat na Výstavišti na upravených cestách a prodloužit si trasu do parku Stromovka. A komu zrovna nesedí běh, Výstaviště nabízí spoustu další sportovní zábavy. K dispozici jde zde open-air fitness a workout hřiště, parkour, krytý bazén se saunami, boulder stěna nebo Skateplaza, v jejíž těsné blízkosti jsou v kontejnerech k dispozici sprchy, WC a uzamykatelné skříňky. Po sportovním výkonu pak mohou návštěvníci vyrazit na dobrý drink a jídlo do některého z místních bister.

Více na:

www.navystavisti.cz / https://navystavisti.cz/udalosti/marathon-expo-2024

www.runczech.cz

