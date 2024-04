Světové finále ICPC 2023 vyvrcholilo velkolepou přehlídkou programátorských talentů v Luxoru

Světové finále ICPC v Egyptě bylo spojením odložených světových finálních kol za roky 2022 a 2023. Vítězem 46. světového finále se stal tým Pekingské univerzity, který vyřešil 10 z 11 úloh. Ze 47. světového finále si pak mistrovský titul odnesl tým National Research University Higher School of Economics, který vyřešil 9 z 11 úloh.

„Již několik let udržujeme každoroční investice do základního výzkumu ve výši více než 3 miliard dolarů, včetně investic, které pomáhají rozšiřovat mezinárodní soutěžní komunitu. Neustále vítáme ty nejlepší světové talenty, aby se k nám přidaly a zapojily do řešení nejnáročnějších problémů z oblasti ICT," uvedl prezident Evropského výzkumného institutu Huawei Liu Shaowei.

ICPC je nejprestižnějším každoročním setkáním programátorů, kde se setkávají a vzájemně soupeří nejbystřejší mozky z univerzit celého světa. Tříčlenné týmy na akcích ICPC prověřují své algoritmické dovednosti a během pěti hodin se snaží vyřešit složité problémy.

Společnost Huawei se letos již počtvrté stala diamantovým sponzorem světového finále ICPC. Kromě hlavní soutěže společnost uspořádala také „ICPC Challenge powered by Huawei", doplňkové simulované klání světového finále ICPC, pro nějž odborníci společnosti navrhují algoritmické problémy odvozené z reálných průmyslových scénářů. Cílem této výzvy je sdílet se studenty nejmodernější průmyslové poznatky, aby tak získali pragmatický pohled na to, jak funguje technologický pokrok, který může v blízké budoucnosti přímo prospět lidstvu.

K dnešnímu dni společnost uspořádala ve spolupráci s nadací ICPC řadu soutěžních aktivit, jako je ICPC Challenge powered by Huawei, ICPC Training Camps, ICPC Challenge Championship powered by Huawei a další. Tyto soustavné investice vyjadřují závazek společnosti zlepšovat celkovou úroveň dovedností a rozšiřovat okruh talentů mezinárodní programátorské komunity.

Online výzva ICPC Challenge powered by Huawei v podobě dvoutýdenního maratonu bude zahájena 6. května.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2399370/ICPC_World_Finals_Competition_Luxor.jpg

