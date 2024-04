T-Mobile slaví s neziskovkami. Jeho Digitální Akademie už 10 let připravuje neziskový sektor na digitální výzvy 21. století, s Charitou ČR spolupracuje 20 let

Digitální akademií každoročně projdou stovky lidí, kteří se bezplatně zúčastní buď offline nebo online kurzů. Tradičně je velký zájem o praktická témata zaměřená na práci s moderními digitálními nástroji jako jsou Canva, Excel nebo Outlook. Letošní jubilejní desátý ročník se bude věnovat i dalším oblastem, které rezonují společností a rozšíří tak počet nabízených kurzů.

Účastníci z řad neziskových organizací se tak mohou těšit na školení event managementu pod vedením Zuzany Mánkové z Forbesu, dva workshopy zaměřené na umělou inteligenci od Anny Vošalíkové z Českého rozhlasu a právničky Petry Dolejšové, mediální gramotnost od ČTK, kyberbezpečnostní školení od expertů z T-Mobile nebo besedu o tématu nenávistného obsahu na internetu s odborníky z organizace In IUSTITIA. V nabídce zůstávají i velmi populární kurzy digitálního marketingu a tvorby digitálního obsahu od Czechitas. PR kurz s titulem Novináři nejsou zlí bude celý ročník akademie symbolicky uzavírat. Před 14 lety, tedy ještě před vznikem akademie, to byla vůbec první vzdělávací akce pro neziskový sektor, a proto se ji operátor rozhodl zopakovat a ukázat, jak se digitalizace promítla i do práce novinářů a komunikace s médii.

„Jsme hrdí na naši dlouhodobou spolupráci s neziskovým sektorem v České republice a moc si vážíme toho, že letos slavíme už 10 let Digitální Akademie T-Mobile a k tomu ještě 20 let spolupráce s Charitou Česká republika. Vzdělávání v rámci Digitální Akademie má za cíl posílit digitální dovednosti a znalosti všech, kteří pracují v neziskovém sektoru a za ta léta jsme proškolili stovky jejích zástupců. Spolupráce s neziskovým sektorem tvoří nedílnou součást naší ESG strategie. Kromě vzdělávání dlouhodobě spolupracujeme s českými neziskovými organizacemi, které podporujeme nejen finančně, ale i tematicky projektově," vysvětluje Simona Dřízhalová, expertka udržitelnosti ve společnosti T-Mobile.

Jak se neziskový sektor za posledních několik let posunul dopředu a profesionalizoval, je možné vidět třeba na Charitě Česká republika, se kterou operátor spolupracuje už 20 let. Za tu dobu potřeby organizace mnohonásobně vzrostly a digitální nástroje využívá jak pro běžný provoz, tak například při administraci sbírek či darů.

Témata jako bezpečnost, etické chování na internetu, práce se sociálními sítěmi – to nejsou témata jen pro neziskové organizace, ale setkávají se s nimi všichni téměř každý den. Je potřeba dodržovat nějaká pravidla, a ta se týkají každé generace i sociální skupiny. Proto se operátor rozhodl na ně znovu upozornit a převést tradiční desatero, které každý nějakým způsobem zná a jehož dodržování je v podstatě základem, do online prostředí 21. století. Jednotlivá upravená pravidla, resp. „přikázaní“, se budou objevovat na sociální sítích v průběhu května a června.

Více informací o Digitální akademii a registrace na kurzy zde.