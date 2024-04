Takeda získala v České republice prestižní certifikaci Top Employer 2024

Společnost Takeda se sídlem v Japonsku a regionálními pobočkami ve více než 80 zemích a regionech se zaměřuje na výzkum, vývoj a poskytování život měnící léčby pacientům se vzácnými a závažnými onemocněními, jako jsou gastrointestinální a zánětlivá onemocnění, vzácná onemocnění, léčebné terapie z krevní plazmy, onkologie, neurologie a vakcíny.

Takeda sdílí se svými zaměstnanci klíčové hodnoty a poselství

Prestižní certifikaci Top Employer uděluje nezávislá globální organizace Top Employers Institute, která certifikuje společnosti, jež svým zaměstnancům poskytují ty nejlepší pracovní podmínky. Pro získání tohoto certifikátu musela Takeda prokázat vysoká hodnocení ve dvaceti tématech zahrnujících personální strategii a získávání nových talentů, kvalitu pracovního prostředí, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, rozmanitost a inkluzi, wellbeing a další. V letošním roce se mezi nejlepší zaměstnavatele dostaly celkem tři farmaceutické společnosti, mezi nimiž nechyběla ani Takeda Česká republika. „Takeda získala certifikaci Top Employer díky výjimečným lidem, kteří zde pracují. Jsme hrdí na naši kulturu, hodnoty, lídry a způsob, jakým přistupujeme ke svým zaměstnancům. Certifikace Top Employer to jen potvrzuje,“ říká Anna Gieruszczak-Jędrzejewska, HR ředitelka pro Českou republiku a Slovensko.

Společně s tímto oceněním v České republice získala Takeda také globální certifikaci Top Employer, kde se v letošním ročníku umístilo celkem 17 firem. Toto ocenění obhájila Takeda na celosvětové úrovni již posedmé. „Naším nejdůležitějším cílem je stále zlepšovat životy pacientů vším, co děláme. Toho můžeme dosáhnout pouze tím, že lidem vytvoříme výjimečné pracovní prostředí, které jim pomůže objevovat jejich potenciál a nové způsoby řešení. Tato certifikace jen potvrzuje, že upřednostňování vzdělávání, wellbeingu, diverzity a inkluze je tím správným přístupem. Jsme rádi, že svým lidem můžeme vytvářet podmínky, které jim umožňují pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují,“ dodává HR ředitelka pro Českou republiku a Slovensko.

To, co je pro zaměstnance nejdůležitější, potvrzuje také Martina Bulinová, vedoucí marketingu pro léčbu nespecifických střevních zánětů: „Mám dvacet let zkušeností s prací ve farmaceutických společnostech a ve všech mě práce bavila. Dává mi smysl pracovat tam, kde se pomáhá těžce nemocným lidem. V Takedě pracuji ráda, protože od prvního okamžiku věřím, že tady je pacient skutečně na prvním místě. Je to pravděpodobně dáno firemní kulturou a atmosférou, která zde panuje, ale i přístupem kolegů ke své práci. Společnost se o své zaměstnance opravdu stará a jsou to zdánlivé detaily, kterých si já osobně vážím a díky kterým se v Takedě cítím spokojeně.“

O společnosti Takeda

Společnost Takeda se zaměřuje na vytváření lepšího zdraví pro lidi a světlejší budoucnosti pro svět. Naším cílem je vyvíjet a poskytovat život transformující léčbu v našich hlavních terapeutických a obchodních oblastech, jako jsou gastrointestinální a zánětlivá onemocnění, vzácná onemocnění, terapie a léky z plazmy, onkologie, neurologie a vakcíny. Společně s našimi partnery usilujeme o zlepšení zdraví pacientů a přinášíme nové možnosti léčby prostřednictvím našeho dynamického a rozmanitého portfolia. Jako přední biofarmaceutická společnost založená na hodnotách a orientovaná na výzkum a vývoj se sídlem v Japonsku se řídíme naším závazkem vůči pacientům, našim lidem a planetě. Naši zaměstnanci v přibližně 80 zemích a regionech jsou poháněni naším cílem v souladu s našimi hodnotami, které nás definují již více než dvě století. Pro více informací navštivte www.takeda.com.