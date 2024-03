Tatra Trucks má novou konstrukční kancelář v Brně, v blízké době přibude další v Ostravě

V loňském roce Tatra Trucks investovala téměř 100 milionu korun do vývojového a zkušebního zařízení. Jednalo se o nákup a zprovoznění nového zkušebního stavu převodových agregátů a zkušebního stavu pro zkoušky motorů. „V letošním roce plánujeme objem investic ještě vyšší. Těmi zásadními jsou výstavba zcela nové zkušebny motorů, včetně jejího vybavení, nákup obráběcího centra pro prototypovou dílnu a pokračování obnovy zařízení na dynamické i vozidlové zkušebně,“ řekl Radomír Smolka, ředitel výzkumu a vývoje automobilky Tatra Trucks a člen představenstva společnosti.

Součástí restrukturalizačních procesů a investic v Tatře je i vytváření nových pracovišť mimo město Kopřivnice. „V říjnu loňského roku jsme otevřeli pobočku vývojového centra Tatry v Brně, letos na jaře pak bude otevřena i další pobočka v Ostravě – Tatra tímto krokem cílí na vývojové odborníky a studenty z těchto spádových oblastí. Svým objemem menší, ale stejně důležitá, je i letošní plánovaná investice do nových prostor konstrukčního oddělení přímo v Kopřivnici mající za cíl jednak zvýšit kapacitu oddělení, a jednak zatraktivnit a zmodernizovat pracovní prostředí vývojářů,“ vysvětlil vznik nových pracovišť Radomír Smolka.

V brněnské pobočce působí především konstruktéři motorů a převodovek, neboť Tatra i nadále počítá s vývojem a výrobou vlastních motorů a převodovek do svých vozů. Jsou to totiž důležité komponenty nejen z hlediska celkového technologického řešení vozidel, ale i z hlediska produkční soběstačnosti automobilky. Kapacita brněnské kanceláře není ještě zcela naplněna, automobilka pro ni hledá výpočtáře, elektrotechniky, tvůrce softwarových řešení a konstruktéry se zaměřením na motory a převodová ústrojí.

Zřízení pobočky vývojového centra v Brně má několik důvodů, především však jde o velké město, kde je soustředěný rozmanitý výzkum a vývoj, sídlí tam i technické vysoké školy, především Strojní fakulta VUT, a také nabízí větší napojení na obchodní kontakty a příležitosti než Kopřivnice. Už nyní konstrukční kancelář spolupracuje jak se studenty inženýrského studia brněnské univerzity (formou diplomových prací, do budoucna se počítá se stážemi), tak se studenty doktorandského studia. Podobné důvody vedou i ke zřízení pobočky v Ostravě. Umístění poboček v moravských metropolích je výhodné i z hlediska získávání zcela nových kvalifikovaných pracovníků do vývojového a konstrukčního úseku Tatry.

O Tatra Trucks a.s.

Akciová společnost Tatra Trucks převzala v roce 2013 světoznámou značku a kopřivnickou automobilku, která po změně vlastnické struktury prošla úspěšnou restrukturalizací. Kromě standardizovaných modelových řad vyrábí i speciální nákladní vozidla na míru požadavkům zákazníka. Velmi důležité jsou domácí trhy v Česku a na Slovensku, velká část produkce automobilky je určena na export do desítek zemí světa. Automobilka Tatra Trucks a.s. zaměstnává více než 1400 lidí a dalších více než 700 pracuje v dceřiném podniku Tatra Metalurgie a.s. zaměřeném zejména na slévárenství a kovárenství. Akcionáři automobilky Tatra Trucks jsou průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group a strojírenská skupina Promet Group.