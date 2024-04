Tatra získala prestižní ocenění Red Dot za design vozidel nejnovější generace řady Force

Ocenění Red Dot, označované také jako "Oscar pro designéry", které vzniklo v Německu, hodnotí produktový a komunikační design a uděluje se každoročně již od roku 1955. Slavnostní ceremonie se konají v Essenu, kde se nachází i muzeum Red Dot. Ocenění se uděluje na základě hodnocení několika desítek nezávislých odborníků.

"Porota přihlášené vozy Tatra Force se čtyřdveřovou kabinou a Tatra Force e-Drive s dvoudveřovou kabinou hodnotila na základě digitálních prezentací a také osobní prohlídky vozů přímo v Essenu, kam jsme je přivezli ukázat. Porota ocenila komplexní pojetí vozů po designové stránce, tedy nejen exteriérové řešení, ale také interiér. Tatra v tomto designovém klání uspěla poprvé, ocenění hned dvou produktů je tedy pro nás o to cennější, a navíc to odkazuje na promyšlenost designu jak u čtyřdveřového, tak u dvoudveřového provedení i na nadčasovost a kvalitu interiéru," sdělil Radomír Smolka, člen představenstva Tatra Trucks zodpovědný za vývojové projekty a výzkum.

Modelovou řadu Tatra Force třetí generace automobilka představila poprvé na veletrhu Pyros v polovině loňského roku. Jako první se tehdy představily hasičské verze, na podzim pak následovalo provedení Tatra Force e-Drive FCEV s elektrickým trakčním motorem a vodíkovými palivovými články. Další verze pro různé segmenty, například armádu, budou brzy následovat, nová generace řady Tatra Force se tak zakrátko stane jedním z pilířů produkce kopřivnické společnosti. Vozy Tatra Force třetí generace vznikaly v konstrukčním oddělení automobilky v týmu pod vedením Radomíra Smolky ve spolupráci s průmyslovým designérem Lukášem Tanečkem. Ten již v minulosti ocenění Red Dot získal a také se podílel na designu modelové řady Tatra Tactic druhé generace. Není tedy divu, že v Tatře při přípravě nových vozů řady Force vsadili právě na něj.

"Design kabiny užitkového nákladního vozu musí být funkční a účelný, z toho pro designera plynou určitá omezení hned od počátku. Museli jsme tedy s kolegy z Tatry a z vývojové firmy AV R&D řešit některé protichůdné požadavky. Například bylo vyloučeno použití jakýchkoliv výlisků a měly se maximálně eliminovat plastové díly na exteriéru kabiny, požadována byla naopak konstrukce pouze ze standardizovaných profilů. Přitom podoba kabin nové generace řady Tatra Force měla vyjadřovat nový designový jazyk kopřivnické automobilky, o kterém měl Radomír Smolka jasnou představu. Jeho vize byla konkrétní, čitelná a mně vyhovovala. I tak to byla velká výzva," vysvětlil Lukáš Taneček.

Úzká a intenzivní spolupráce Lukáše Tanečka a konstrukčního úseku Radomíra Smolky však přinesla své ovoce v podobě moderních a chytře konstruovaných nákladních automobilů s velkou variabilitou provedení nízko položených kabin pro různé segmenty použití. Nové kabiny navíc umožňují instalovat několik typů motorů pod jejich přední nebo zadní část včetně alternativních systémů pohonu. To u předchozí generace řady Tatra Force nebylo možné.

"Funkčnost a účelnost technického řešení nových kabin se tak snoubí s moderním designem, který získal prestižní ocenění Red Dot. Je to důkaz, že i tatrovky, jejichž hlavním posláním je sloužit na silnicích i v terénu v těch nejtěžších podmínkách za jakéhokoliv počasí, a ne být ozdobou autosalonů, se mohou pyšnit moderním a oceňovaným designem kabin, jež zároveň splňují vysoké nároky na bezpečnost a ochranu osádky i požadavky na instalaci moderních elektronických a asistenčních systémů," doplnil Radomír Smolka.

Akciová společnost Tatra Trucks převzala v roce 2013 světoznámou značku a kopřivnickou automobilku, která po změně vlastnické struktury prošla úspěšnou restrukturalizací. Kromě standardizovaných modelových řad vyrábí i speciální nákladní vozidla na míru požadavkům zákazníka. Velmi důležité jsou domácí trhy v Česku a na Slovensku, velká část produkce automobilky je určena na export do desítek zemí světa.

