Tesco Online doručí zdarma nákupy až k vašim dveřím v Brně, Ostravě a okolí

„Dlouhodobě zaznamenáváme nárůst zájmu o Tesco Online nákupy. Službu proto neustále rozvíjíme tak, aby co nejlépe vyhovovala měnícím se potřebám a přání našich zákazníků. Chceme, aby nákupy u nás, byly pro zákazníky co nejpohodlnější a usnadňovaly jim každodenní životy. Nyní zákazníkům v Brně, Ostravě a okolí doručíme objednávky z Tesco Online zdarma i v den objednání a jak je u nás zvykem - tak za běžné ceny jako v obchodě. Zákazník si může vybrat, zda chce abychom mu nákup zavezli až domu nebo do kanceláře, nebo si ho sám vyzvedne v naší prodejně,“ uvádí Patrik Dojčinovič, provozní ředitel Tesco pro Českou republiku.

Firma očekává zvýšený zájem o tuto službu a pro zajištění ještě lepší dostupnosti navýšila také dodací kapacity. Členové Tesco Online klubu, kteří mají doručení zdarma, se nemusí bát, že přijdou o svoje výhody. Firma jim nabídne jako kompenzaci kupóny se slevami. Po skončení tříměsíčního období bude Tesco pečlivě vyhodnocovat zpětnou vazbu od zákazníků a připraví další kroky ke zlepšení zákaznického zážitku u online nákupů.

S online nakupováním má Tesco velmi bohaté a mnoholeté zkušenosti, jako první maloobchodní řetězec v České republice spustil nakupování přes internet již v roce 2012. Mezi hlavní výhody Tesco Online služby patří široká nabídka potravinářského i nepotravinářského zboží s důrazem na produkty sezónní nabídky, a to navíc za stejné ceny jako v kamenných obchodech. Nákup umí firma doručit v den objednání, pokud o to mají zákazníci zájem. Vybírat si mohou ze dvou způsobů dopravy, buď jim objednávku firma doveze přímo k nim domu, nebo si ji mohu vyzvednout v prodejně. Nákupy objednané na Tesco Online rozváží firma zákazníkům denně od 8:00 do 22:00 hod.

Tesco Stores ČR, a.s.

Tesco bylo založeno ve Velké Británii již v roce 1919, na tuzemský trh vstoupila společnost Tesco Stores ČR a. s. v roce 1996. V Česku provozuje 186 kamenných obchodů, e-shop iTesco.cz, mobilního virtuálního operátora Tesco Mobile nebo také 17 čerpacích stanic. Zavedlo řadu novinek a inovací. Jako první retailer nabídl věrnostní program Clubcard. Bojuje proti plýtvání potravin, například nabízí křivé ovoce a zeleninu a daruje potravinové přebytky. Nadační fond Tesco podporuje lokální komunity a jejich aktivity s programem Vy rozhoduje, my pomáháme. V oblasti péče o planetu je jedním z cílů, který Tesco naplňuje již od roku 2020, používání elektrické energie ze 100% obnovitelných zdrojů.

https://corporate.itesco.cz/