Ulice Závodní v Třinci je kvůli stavbě nového mostu zcela uzavřena

Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec), primátorka Třince: "Rozjíždíme, a to je největší stavba letošního roku, ani ne tak drahá, jak náročná, vzhledem k tomu, že se jedná o most přes Tyrku na ulici Závodní, ale musíme uzavřít celou tu komunikaci Závodní, což je komunikace směřující do třineckých železáren, do třinecké části města, k nemocnici Podlesí, škole atd.”

Po objízdných trasách budou muset řidiči jezdit zhruba 4 měsíce.

Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec), primátorka Třince: "Je s tím spojena i připravena provizorní lávka pro pěší a tady pořád dokola budu opakovat - pozor na bezpečnost, je to provizorní a počítat s tím, že ne vždy dorazí lidé tam, kam chtějí, včas. Až budeme hotovi s tím mostem přes Tyrku, což bude v srpnu, tak začneme s rekonstrukcí komunikace k Válcovně C od Něborovského kopce až k Válcovně C, kdy ta větší část komunikace je města Třince, část železáren, jsme domluveni, že to uděláme společně, což hodně potěší celou tu část příměstskou - Něbory, Podlesí, protože ta komunikace není v dobrém stavu. Ředitelství silnic a dálnic dokonce chtělo ještě opravovat některé části na staré I/11 po vybudování obchvatu, protože stát chce předat starou I/11 kraji, my jsme se dohodli, že toto bychom už neunesli a dohodli jsme se, že to bude ŘSD realizovat až v příštím roce."

Veškeré uzavírky v Třinci a objízdné trasy jsou aktualizovány podle etap na webových stránkách Třince v sekci dopravní stavby nebo prostřednictvím aplikace Třinec v mobilu.

Zdroj: POLAR televize Ostrava