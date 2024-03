Uršula přichází na scénu v plné síle v nově připravované sérii sběratelské karetní hry Disney Lorcana, která bude uvedena v květnu 2024

Praha 20. března 2024 (PROTEXT) - "Ursula‘s Return“ je čtvrtou sérií v rámci oceňované franšízy sběratelských karetních her

Oceňovaný vydavatel her, puzzle a hraček Ravensburger uspořádal první živý stream Disney Lorcana Lorecast, během kterého ohlásil nové přírůstky do velmi populární řady karetní sběratelské hry Disney Lorcana a také novinky k připravované soutěži Disney Lorcana Challenge. Ursula‘s Return, čtvrtá série sběratelské karetní hry Disney Lorcana, uvádí další Disneyho postavy, rozvíjí herní mechanismy a zároveň navazuje na příběh vyprávěný v prvních třech sadách. Čtvrtá série bude uvedena na trh 17. května 2024 nejprve v místních herních obchodech a následně 31. května 2024 u dalších maloobchodních prodejců.

Ursula‘s Return

V této nové sérii je prohnaná a po moci toužící Disneyho postava mořské čarodějnice Uršula, která byla osvobozena ze středu říše Illuminary ve druhé sadě Rise of the Floodborn, připravena uskutečnit své plány a ovládnout Lorcanu, přičemž v cestě jí stojí pouze hráči a jejich důvěryhodní glimmeři. Ursula‘s Return představí další franšízy, oblíbené postavy a nové herní postupy. Odhalí více z příběhu Lorcany a do této říše povolaných Illumineerů.

Zatímco další informace o franšízách budou zveřejněny později, společnost Ravensburger potvrdila příchod velmi očekávaných postav včetně Bruna a zbytku rodiny Madrigalových z Disneyho příběhu Encanto a ikonických postav čarodějova učeně Mickeyho a Yena Sida z Disneyho Fantazie.

Série Ursula‘s Return sběratelské karetní hry Disney Lorcana bude obsahovat dva startovací balíčky s kombinacemi ametystových a jantarových nebo safírových a ocelových karet (499,- Kč/19,99 EUR) a rozšiřující balíčky (149,- Kč/5,99 EUR). K dispozici bude také nová pokladnice Illumineerů (1.199,- Kč/47,99 EUR) a herní doplňky včetně obalů na karty (249,- Kč/9,99 EUR), krabiček na balíčky (149,- Kč/5,99 EUR) a podložek (499,- Kč/19,99 EUR). Všechny karty v této sadě lze použít k přizpůsobení nebo úpravě stávajících balíčků sběratelské karetní hry Disney Lorcana nebo k hraní s již dříve vydanými sadami The First Chapter, Rise of the Floodborn a Into the Inklands.

Disney Lorcana Challenge

Illumineeři po celém světě se již brzy budou moci zúčastnit nové série soutěží pro sběratelskou karetní hru Disney Lorcana s názvem Disney Lorcana Challenge. Soutěž Disney Lorcana Challenge začne 25. května a hráčům nabídne příležitost vyhrát exkluzivní ceny včetně rozšířené umělecké promo karty Dračí oheň určené pro všechny účastníky. Kromě toho mohou hráči získat další rozšířené umělecké verze oblíbených karet z předchozích vydání, jako jsou Najednou, Popelka – Statečná a Locika – Léčitelské nadání. Čtyři nejlepší hráči v rámci každé události obdrží také sériovou rozšířenou uměleckou verzi postavy Mickey Mouse – Statečný krejčík. Soutěž Disney Lorcana Challenge bude zahájena v Atlantě v americkém státě Georgie a ve francouzském Lille. Součástí série budou doprovodné akce, jako jsou turnaje Disney Villainous, které se konaly na festivalu Gen Con a PAX Unplugged v roce 2023. Podrobnosti o programu, pravidlech, vstupenkách a další aktuální informace najdete na stránkách Disney Lorcana.

O sběratelské karetní hře Disney Lorcana

Hra Disney Lorcana, která se poprvé objevila v srpnu 2023, je populární sběratelská karetní hra zasazená do podivuhodné říše Lorcana. Hráči se ujímají role Illumineerů a pomocí magického inkoustu přivolávají tým Disneyho postav, které vystupují známými i fantastickými způsoby. Hra je navržena tak, aby se ji mohli snadno naučit nováčci a zároveň aby nabízela strategickou hloubku pro zkušené hráče. Obsahuje originální Disneyho výtvarná díla, která si sběratelé zamilují. Je vhodná pro začátečníky, zkušené hráče sběratelských karetních her i fanoušky Disneyho.

Dosud vyšly tři série sběratelské karetní hry Disney Lorcana – The First Chapter, Rise of the Floodborn a Into the Inklands. Další tři série, včetně Ursula‘s Return budou uvedeny na trh v roce 2024. Letos bude také na trhu představen zcela nový samostatný produkt: sběratelská karetní hra Disney Lorcana Gateway, která nabídne progresivní vzdělávací a herní zážitek navržený tak, aby usnadnil vstup do hry a světa sběratelských karetních her novým hráčům. Ravensburger také v květnu 2024 v Severní Americe a Evropě spustí oficiální sérii soutěží ke sběratelské karetní hře Disney Lorcana s názvem Disney Lorcana Challenge.

