V Hartigově ulici v Praze 3 do září opravují silnici i vozovku, ve špičce se místu raději vyhněte

Barbora Lišková, tisková mluvčí Technické správy komunikací hlavního města Prahy: "My jsme nyní v koordinaci s Pražskou vodohospodářskou společností, která práce již zahájila, my přistupujeme k pracím 26. února, kdy potom počítáme s kompletní rekonstrukcí celé ulice.“

V tuto chvíli je na místě jednosměrné dopravní omezení.

Barbora Lišková, tisková mluvčí Technické správy komunikací hlavního města Prahy: "Pro řidiče to znamená, že ve směru do centra mohou ulicí projíždět, ale ve směru z centra musí na objízdnou trasu. My potom až budeme dělat vozovky, tak budeme ulici kompletně uzavírat, což bude od 1. června a tyto práce by měly skončit na konci letních prázdnin.“

Rekonstrukcí projde kompletně celý uliční prostor včetně chodníků.

Barbora Lišková, tisková mluvčí Technické správy komunikací hlavního města Prahy: "To znamená, že na chodníky vrátíme pražskou mozaiku a na vozovky, tam počítáme s tím, že parkovací stání budou z velké žulové dlažby a ta vozovka bude s živičným povrchem.“

Aktuálně platí v místě žlutá, tedy střední míra dopravní komplikace a zejména v době ranní a odpolední dopravní špičky je tak třeba počítat se zdržením v délce deseti až třiceti minut.

