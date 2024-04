V Třeboni se kompletně vyměňují dva mosty na silnici I/24. Úplné uzavírky potrvají do srpna

Jan Váňa (ODS), starosta Třeboně: "Třeboň je rozdělená přeložkou silnice je I/34 a ta přeložka má pochopitelně také nájezdy a sjezdy a v podstatě dva mosty, které se tohoto týkají, se v dané chvíli opravují, dělá to Ředitelství silnic a dálnic, takže je to stavba, která významně zasáhne dopravu v Třeboni."

Vladimíra Hrušková, ředitelka správy ŘSD pro Jihočeský kraj: "Za Třeboní směrem na Veselí, tak je snesená v současné době nosní konstrukce vlastně nájezdové rampy na silnici I/34. Je to z toho důvodu, že předpěťová vlákna, která vlastně v té konstrukci byla, již plnohodnotně neplnila svoji funkci a ta konstrukce musela být totálně rozebrána, odstraněna a bude tam nový most."

Omezenou funkčnost měly podle odborníků i izolační systémy obou mostních konstrukcí. Řidiči, kteří v Třeboni odbočují na Veselí nad Lužnicí a naopak od autobusového nádraží ve směru na Jindřichův Hradec, musí počítat s objízdnou trasou přes Táborskou a Jiráskovu ulici.

Vladimíra Hrušková, ředitelka správy ŘSD pro Jihočeský kraj: "Tady je to omezení totální, tzn. že je úplná uzavírka, protože mostní konstrukce je úplně celá odstraněna, objízdné trasy jsou vedené vlastně na předcházející křižovatce, na té okružní křižovatce."

Provoz na železnici musel být při demolici mostů zastaven a omezení se netýká jen řidičů.

Jan Váňa (ODS), starosta Třeboně: “Bylo to nebezpečné taky pro ty, kteří tady využívají jakousi pěšinu podél kolejí směrem od vlakového nádraží na autobusové nádraží. Tak to se muselo úplně zahradit, zastavit. Lidé musí chodit prostě jinou cestou tak, aby nedocházelo k nějakým nebezpečným situacím.

Nájezdové a sjezdové rampy se kompletně vymění, řidiči musí s objízdnými trasami počítat až do srpna."

Jan Váňa (ODS), starosta Třeboně: "Na té přeložce jsou stažené dva jízdní pruhy, vždycky do jednoho, takže je to trošičku komplikovanější, hlavně to bude asi horší sezóně." Vladimíra Hrušková, ředitelka správy ŘSD pro Jihočeský kraj: "Práce začaly 11. března letošního roku a skončí do 12. srpna letošního roku."

Cena demolice a stavby mostních konstrukcí vyjde na 51 milionů korun včetně DPH.

Zdroj: POLAR televize Ostrava

