Veletrh Antique ukazuje kvalitu tuzemského trhu

„Naši vystavovatelé přivážejí na veletrh širokou nabídku kvalitních starožitností a vzhledem k vzájemné konkurenci je prodávají za příznivé ceny. V současnosti se ukazuje, že jsou starožitnosti prostředkem pro diverzifikaci portfolia, který současně potěší. Letos mohou návštěvníci vidět či koupit například unikátní rané biedermeierské šperky ve firmě Cinolter Antiques, vzácné astronomické hodiny Franz Rzebitschek vyobrazené na plakátu veletrhu v Galerii Ustar, zednářské a židovské artefakty v Antik Haštalská a funkcionalistický etažér Mücke-Melder v Czechantik. Dále je zaujmou art decové šperky v Starožitnostech Michal Jankovský, muzejní biedermeierovské náušnice v Alma Antique či mimoevropské starožitnosti v Antikelen a mnoho dalšího. Vystavovatelé jubilejní veletrh berou jako oslavu svého oboru a schovali si pro návštěvníky opravdu krásné kousky. Za asociaci jsme připravili limitovanou edici pamětních medailí od akademického sochaře Vladimíra Oppla, které budou v prodeji na našem stánku”, shrnuje prezident AS, Ing. Jan Neumann.

Veletrh ANTIQUE pomáhá dalším. Letos se Asociace starožitníků rozhodla podpořit Nadaci ARCHA CHANTAL, pro kterou pořádá charitativní aukci starožitností za přítomnosti její zakladatelky a herečky Chantal Poullain. Návštěvníci budou také moci přispět do nadační kasičky, která bude po celou dobu veletrhu umístěná u vstupu do výstavních prostor.

„Radostí AS je naše vzdělávání, Rudolfinská akademie, kde si vychováváme nové kolegy i sběratele. Dvouletá nástavbová škola funguje nepřetržitě od roku 1992. Právě pro absolventy školy, ale i pro další zájemce, je určen doprovodný program veletrhu ve formě přednášek, které probíhají ve slavnostních historických prostorách radnice. Letos se jich ujali naši přední odborníci, prof. Ivo Barteček, bývalý děkan univerzity v Olomouci a Doc. Jiří Vaněk, garant naší Akademie. Pro zájemce o tradiční způsob života proběhne doplňující přednáška “Udržitelnost inspirovaná minulostí aneb hospodárnost ve starých kuchařkách”, kterou si speciálně pro 50. ANTIQUE připravila Pavla Janečková Hájková alias Vintage Kitchen.” říká Ing. Simona Šustková, 1. viceprezidentka AS.

V neděli 21.4. od 10:00 do 16:00 se zájemci o bezplatné posouzení a cenový odhad mohou obrátit na naše experty prezidenta AS Ing. Jana Neumanna a 1. viceprezidentku AS Ing. Simonu Šustkovou, kteří budou k dispozici v rámci tradiční poradny na expozici Asociace starožitníků v hlavním sále.

INFOBOX

Asociace starožitníků

Sdružuje obchodníky se starožitnostmi a jejími členy se mohou stát majitelé galerií, antikvariátů a aukčních síní, soudní znalci či restaurátoři. Usiluje o odborný rozvoj sběratelství a podnikání v oblasti starožitností. Provozuje Rudolfinskou akademii, rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT, která poskytuje vzdělání v oblasti dějin umění a užitého umění.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.