Veletrhy bydlení, designu a zahrad v Letňanech nabídnou sortiment novinek, trendů i konzultace s odborníky

Jubilejní, již 20. veletrh nábytku, interiérů a bytových doplňků FOR INTERIOR přinese široké portfolio stylů sedaček, postelí, nábytku do obývacích a dětských pokojů, ložnic i kuchyní. Představí se i doplňky, bytový textil a osvětlení nebo produkty určené pro úpravy interiéru – podlahy, akustické panely, materiály pro obnovu interiéru a mnoho dalších. Nabídku doplní současné trendy v podobě organických tvarů i materiálů, výrobky s propracovanou ergonomií i nábytek s mnohaletou tradicí nebo industriální produkty.

Nové kolekce sedaček uvede například firma Bytcentrum či tradiční výrobce sedacích souprav, křesel, židlí, konferenčních stolků a sedacího nábytku pro pečovatelství a zdravotnictví JECH CZ. Ve spánkové sekci veletrhu bude k dispozici velký výběr postelí, ale i matrací všech typů a materiálů, a to od společností Postelia, Naturbeds, Quantum, Diamondsleep, Magniflex, Eurotest, Vykona nebo Westieri. Inspiraci pro dětský nábytek najdou návštěvníci u Domestavu, industriální nábytek nabídne firma Vybav si dům.

Nábytek doplněný epoxidem a kvalitní řemeslo představí poprvé v Letňanech Truhlářství Hazucha. Komfortní ušáky, které se vrací do módy, lze najít u firmy Pavel Kružík. Zahraniční trendy budou k vidění u firem MSJ, Scandium nebo Alpi home, exotický nábytek u společností Ubud a Global interio. Zastoupení má na FOR INTERIOR i bytový textil – Nelly, Cimex, Novák nebo Boháčová nabízející velký výběr záclon. Exkluzivní doplňky značky Pip Studio přiveze z Holandska výhradní distributor KLIRA BOHEMIA, dekorace nabídne In-spirace, vonné oleje do domácností bude možné vyzkoušet u Amore fuori. Více na www.forinterior.cz.

To nejlepší z interiérového designu

Výběrový veletrh interiérového designu DESIGN SHAKER předvede kombinaci oborových novinek od věhlasných designérů a společností i nových mladých firem a tvůrců. Také letos půjdou ruku v ruce kreativita, inovace a inspirace s funkcionalitou a o atraktivní designové koncepty či inovativní řešení nebude nouze.

Na vlastní oči uvidí návštěvníci také produkty, které získaly prestižní ocenění. Mezi nimi to bude například osvětlení a reproduktor Zuma Lumisonic spojující vynikající zvuk s ultrakompaktním designem respektujícím architekturu minimalistického interiéru. Tento produkt získal ocenění Red Dot. K vidění budou také stůl a lavice SABI a židle Tammi, celomasivní nábytek od Jelínka pyšnící se několika cenami, například uznáním v mezinárodní soutěži European Product Design Award.

Zajímavou expozici zaměřující se na komplexní přístup k návrhu interiérů nabídne společnost Levell, v Design galerii osloví unikátní solitér do interiéru u firem BRIK, Karlen, Rott design, JV Pohoda, KAPLAN NÁBYTEK a ELEMENTI. Firma Plastic guys se specializuje na velkoformátové deskové materiály pro interiéry, které jsou plně recyklované. Například na jogurtové kelímky, ze kterých vznikají panely připomínající stěrku, a mnoho dalších.

Jaké materiály použít do interiéru, aby byl funkční i zajímavý, to ukáže speciální expozice MATERIÁL MARKET umožňující setkání s dodavateli, kteří poradí s aplikací a zpracováním přímo na místě. Tradičně bude součástí jarního souběhu i vyhlášení ocenění NÁBYTEK ROKU 2024, pořádaného Asociací českých nábytkářů. Jeho cílem je podpora inovativního designu a výroby nábytku v ČR. Výsledky budou oznámeny v průběhu konání veletrhů a vítězné exponáty budou vystaveny v expozici NÁBYTEK ROKU 2024 po celou dobu trvání.

První den 11. dubna se koná od 13:30 konference MATERIÁL + TREND určená interiérovým designérům, architektům, výrobcům a prodejcům nábytku a dalším profesionálům z oboru. Představí významné řečníky z tuzemska i zahraničí, např. skandinávského trend huntera Stefana Nilssona známého jako #trendstefan. Bude hovořit o aplikaci trendových barev v interiéru, na jeho přednášku naváže holandská specialistka na barvy a trendy Judith Van Vliet působící pod proslulou značkou „color authority“. Třetím zahraničním hostem bude Federic Scana, který se zaměří na inovativní povrchy materiálů. Přednášku o transparentnosti coby trendu v komunikaci bude mít Milan Vrbík.

Velkolepý první den souběhu zakončí slavnostní vyhlášení výsledků soutěže CZECH INTERIOR AWARD pro profesionální interiérové architekty a designéry. O vítězství v sedmi kategoriích se utká 222 projektů.

V centru sekce nazvaném DESIGN CAFÉ v Hale 4, kde je programové podium, se návštěvníci mohou zúčastnit přednášek, workshopů i prezentací. Zde proběhne v sobotu 13. dubna SOBOTNÍ DEN S DESIGNEM – přednáškový blok s kurátorkou veletrhu Veronikou Loušovou. Budou se konat čtyři přednášky s tématem jak se navrhují interiéry, které vyvrcholí závěrečnou přednáškou italského architekta Alessandra Galimbertiho. Jeho blok se zaměří na barevné stěny a stěrky coby designový prvek v interiéru. Více na www.designshaker.cz.

Vše pro dokonalou zahradu

Zahradní stavby a architektura, zeleň, nábytek i údržbová technika jsou jedny z nejsilnějších oborů, které se každoročně prezentují na veletrhu FOR GARDEN. Jeho letošní, již 17. ročník, bude plný výrobků a novinek tradičních českých a zahraničních firem, ale také společností, které se zde představí poprvé. Návštěvníci se mohou těšit na velký výběr teras, pergol a zimních zahrad, stavebních materiálů, nářadí i zahradní techniky. Představí se firmy nabízející zahradní nábytek a doplňky, bazény, sauny i jímky na zadržování dešťové vody a další komponenty pro eko hospodaření. Návštěvníci mohou využít i bezplatných konzultací s odborníky, ať již na téma doplnění nebo úpravy stávající či vybudování nové zahrady.

Na veletrhu budou představeny bezúdržbové ploty od společnosti Vratový H-servis, unikátní zahradní nábytek z akátového dřeva od slovenské firmy BOLEM, zahradní domky Biohort v moderním provedení a špičkovém designu od Design & LifeStyle a představí se opět také společnost Kovářství Diviš s nabídkou prvků z Corten oceli.

Vsakovací dlažbu a další produkty z oboru dlažeb představí certifikovaný výrobce v ČR – firma Godelmann. Moderní dřevěné i wpc terasy nabídne vystavovatel Fasády & Terasy. Venkovní nízkoenergetické vířivky a vířivé bazény budou k vidění v expozici Softub CZ. Zahradu provoní opět moderní odolné růže od společnosti W. Kordes Söhne Rosenschullen.

V letošním roce nabídne FOR GARDEN největší prezentaci pergol, zimních zahrad a přístřešků. Tento obor budou zastupovat mimo jiné společnosti a značky Rolux žaluzie, Hobbytec CZ, AL Pergoly, ALUKOV, AZ EKOTHERM, ALKOTECH, OIKA, FUTUROL, ROVEX ENGINEERING, mojeStínění, BATIMA API CZECH, MONT-ALU, PENTA, BEAM, PK-KOVO a další. Nebude chybět široká nabídka nářadí a údržbové techniky od společností ASP GROUP, Železářství U Rotta, BG Technik, BATAVIA, RF TECHNIK, Isolit Bravo, MrGrass, V-GARDEN, BLAKAR Trading nebo ALKO-KOBER.

V rámci čtyřdenního floristického programu v Hale 5 se bude druhý den veletrhu 12. dubna konat i soutěž studentů středních zahradnických škol OTVÍRÁNÍ JARA s tématem Rok české hudby. Na pódiu uvidí návštěvníci mnoho slavných tváří a také exkluzivního hosta, operní pěvkyni Evu Urbanovou. Celý čtyřdenní program bude probíhat za vedení a moderace předního českého floristy Pavla Hrušky. Více na www.for-garden.cz.