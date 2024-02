Volkswagen Financial Services obměňuje vrcholný manažerský tým

Jiří Olša, který na různých manažerských pozicích v rámci VWFS pracuje od roku 2013, přebírá vedení fleetového oddělení od Jana Pařízka, jenž odchází na jinou pozici v rámci koncernu Volkswagen. O svých cílech říká: „Díky našim zkušenostem a široké produktové nabídce poskytující komplexní řešení mobility, chceme být první volbou pro všechny fleetové klienty, kteří zvažují financování své flotily, a to ať už formou operativního leasingu, standardního úvěru či úvěru s poslední nerovnoměrnou splátkou.“

Také Petra Padolsky pracuje ve společnosti Volkswagen Financial Services bezmála deset let. Ke své dosavadní pozici vedoucí korporátního financování a dealerské sítě nyní přebírá vedení Dealerského prodeje a remarketingu. „V roli vedoucí Dealerského prodeje se chci dominantně zaměřit na prohloubení a kvalitu vztahů s koncernovou dealerskou sítí, inovace v rámci řízení prodeje, rozvoj a navýšení výkonu v oblasti financování ojetých vozů a SME segmentu, a také na využití potenciálu vozů z našeho remarketingu. Pro naše klienty chceme i nadále přinášet značkové financování nejvyšší kvality s širokou možností doplňkových služeb a výhod,“ říká Petra Padolsky. „Věřím, že spojení jednotlivých klíčových týmů zodpovědných za dealerský prodej v rámci mého oddělení přinese ty správné synergie, které nám společně pomohou těchto cílů dosáhnout.“

Volkswagen Financial Services je přední finanční společností, specializující se na podporu prodeje dealerské sítě značek Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, ŠKODA, Porsche, Ducati, ojetých automobilů všech značek a prémiových značek Bentley a Lamborghini. Nabízí produkty v oblasti úvěru, operativního leasingu, pojištění a dalších služeb mobility soukromým osobám, podnikatelům i firmám, a to jak pro koncernové vozy – tzv. značkové financování –, tak i pro ostatní vozy na trhu. Volkswagen Financial Services je obchodní divizí skupiny Volkswagen AG, která zahrnuje společnosti Volkswagen Financial Services AG spolu s přidruženými společnostmi, Volkswagen Bank GmbH, Porsche Financial Services a finančními společnostmi v USA, Kanadě a Španělsku, které patří přímo nebo nepřímo společnosti Volkswagen AG – s výjimkou finančních služeb značky Scania a Porsche Holding Salzburg. Společnost je zastoupena ve 48 zemích, které disponují portfoliem více než 20,3 milionů smluv a zaměstnávají 16 267 pracovníků. Celková aktiva společnosti jsou ve výši přibližně 207,6 miliardy eur a provozní výsledek činí 2,6 miliardy eur.

