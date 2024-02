Výkonným ředitelem SLPV bude Michal Holas

Michal Holas má ze svých předchozích funkcí bohaté zkušenosti nejen s digitální regulací, ale také s působením v národních i mezinárodních asociacích, obchodních komorách, expertních týmech Svazu průmyslu a dopravy a na dalších odborných platformách. Své mezinárodní zkušenosti získal a rozšířil absolvováním pracovních stáží u Stálé mise ČR při OSN v New Yorku, při stálém zastoupení ČR v Bruselu, a především ve funkci vedoucího zahraniční kanceláře agentury CzechTrade při generálním konzulátu ČR v Šanghaji.

Před nástupem do funkce výkonného ředitele SLPV spolupracoval s konzultantskou společností Chronos consulting s.r.o. a poskytoval právní poradenství a poradenství v oblasti public affairs předním českým technologickým a mediálním společnostem. Aktivně se tak podílel např. na finální podobě Aktu o digitálních trzích, Aktu o digitálních službách, Kodexu zásad boje proti dezinformacím, nebo Aktu o umělé inteligenci, stejně jako české implementaci evropské směrnice o autorském právu. Regulaci vnitřního trhu EU se věnoval také jako právník na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

SLPV založilo 17 českých mediálních společností s cílem získat oprávnění k výkonu kolektivní správy a hájit práva vydavatelů vůči uživatelům jejich obsahu, mezi které patří zejména velké technologické platformy, vyhledávače, sociální sítě a služby monitoringu tisku.

Zakládajícími členy SLPV jsou (v abecedním pořadí) BurdaMedia Extra s.r.o., Business Media CZ s.r.o., Czech News Center, a.s., Český rozhlas, Česká televize, ČTK, Echo Media, a.s., Economia, a.s., FTV Prima, spol. s r. o., Internet Info, s.r.o., MAFRA, a.s., N Media, a.s., Seznam.cz, a.s., Reportér magazín, s.r.o., RF Hobby, s.r.o., Trima News, s.r.o. a Vltava Labe Media, a.s.

“Michal Holas prošel náročným výběrovým řízením. Správní rada spolku schválila jeho jmenování jednomyslně. Jsem přesvědčen, že bude významným přínosem při prosazování našich záměrů, a totéž od něj očekávají naši členové a budoucí zastupovaní vydavatelé,” řekl předseda správní rady SLPV Jiří Majstr.