Zákazníci Tesco darovali v jarní Sbírce potravin více jak 66 tun zboží, online sbírka pokračuje do 23. dubna

„Za jeden den se podařilo vybrat více jak 66 tun potravin a drogerie, které jsou předány lidem v nouzi. Pomohou opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným postižením. Naši zákazníci opět ukázali, že jsou připraveni a ochotni pomoci těm, kteří to opravdu potřebují. A za to bych jim velmi ráda poděkovala. Rovněž si hluboce vážím úsilí našich zaměstnanců v prodejnách i dobrovolníků, bez jejichž práce by tato sbírka nebyla možná,“ uvádí Katarína Navrátilová, generální ředitelka společnosti Tesco Česká republika. Přispět do sbírky je stále možné až do 23. dubna prostřednictvím Tesco Online nákupů pomocí tzv. Balíčků pomoci: https://nakup.itesco.cz/groceries/cs-CZ/shop/jarni-sbirka-potravin/all

Sbírka potravin je jedním z největších charitativních projektů v České republice, do kterého se zapojují tisíce lidí z řad dobrovolníků, zaměstnanců prodejen a neziskových organizací po celé zemi. Sbírka pomáhá ročně až 400 tisícům lidí v nouzi. Během soboty Češi darovali ve všech řetězcích celkem 467 tun potravin a drogistického zboží.

Více informací o Sbírce potravin najdete na: https://itesco.cz/sbirka-potravin/

Tesco Stores ČR, a.s.

Tesco bylo založeno ve Velké Británii již v roce 1919, na tuzemský trh vstoupila společnost Tesco Stores ČR a. s. v roce 1996.

V Česku provozuje 186 kamenných obchodů, e-shop iTesco.cz, mobilního virtuálního operátora Tesco Mobile nebo také 17 čerpacích stanic. Zavedlo řadu novinek a inovací. Jako první retailer nabídl věrností program ClubCard. Bojuje proti plýtvání potravin, například nabízí křivé ovoce a zeleninu a daruje potravinové přebytky. Tesco Nadační fond podporuje lokální komunity a jejich aktivity s programem Vy rozhoduje, my pomáháme. V oblasti péče o planetu je jedním z cílů, který naplňuje již od roku 2020, používání elektrické energie ze 100 % obnovitelných zdrojů.

https://corporate.itesco.cz/

