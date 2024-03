Zakladatel CATL vyzývá k větší spolupráci při řešení klimatické změny

Společnost CATL, světový lídr v oblasti nových energetických technologií, dnes vyzvala k větší otevřenosti inovací mezi podniky a zeměmi za účelem vyřešení problému klimatické změny. Dr. Robin Zeng, předseda představenstva a generální ředitel společnosti CATL, na summitu One Earth v Hongkongu oznámil, že společnost CATL je připravena sdílet své technologie a postupy v oblasti dosažení bezuhlíkové budoucnosti s každým, kdo se zaváže urychlit přechod na zelenou energii, elektrickou dopravu a oběhové hospodářství – včetně konkurentů.

"Pokud chceme vyřešit největší problémy lidstva, jako je klimatická změna, musíme nyní víc než kdy jindy spolupracovat," prohlásil Dr. Zeng.

Dr. Zeng uvedl, že klíčem k dosažení udržitelnosti je neustálý technologický pokrok. Vyzdvihl investice společnosti CATL do výzkumu a vývoje, které jí umožňují udržet si pozici světové jedničky v oblasti akumulátorových technologií. V současné době má po celém světě více než 20.000 zaměstnanců v oblasti výzkumu a vývoje a v roce 2023 utratila za výzkum a vývoj 2,59 miliardy USD. Téměř 30.000 vydaných a přihlášených patentů po celém světě zahrnuje řadu průlomových technologií, včetně prvního superrychlonabíjecího lithium-železo-fosfátového akumulátoru 4C na světě, který dokáže ujet 400 km za pouhých deset minut nabíjení, a akumulátoru Qilin, který zvládne ujet 1000 km na jedno nabití.

Dr. Zeng představil významné kroky, které společnost CATL podnikla ke snížení emisí uhlíku. Její čtyři továrny již dosáhly nulových emisí uhlíku a všechny tři závody v akumulátorovém průmyslu uznané Světovým ekonomickým fórem jsou závody společnosti CATL. Společnost se také zavázala, že do roku 2025 bude ve svých hlavních provozech uhlíkově neutrální a že do roku 2035 zajistí uhlíkovou neutralitu svého dodavatelského řetězce.

Společnost rovněž dosáhla významných pokroků v recyklaci. V roce 2023 recyklovala více než 100.000 tun akumulátorového odpadu. Díky 90% účinnosti využití se podařilo získat 13 000 tun uhličitanu lithného, čímž se výrazně snížil objem potřebné těžby a urychlil se příspěvek k oběhovému hospodářství.

"Naše úsilí o dosažení udržitelnosti si představuji jako jeden strom, ale naší ambicí vytvořit celý les," řekl Dr. Zeng. "Jsme ochotni spolupracovat s podniky, vládami, investory a každým, kdo má zájem urychlit opatření v oblasti klimatu. Společně rozšíříme praxi nulových emisí uhlíku z továren do komunit, měst a dalších míst."

Dr. Zeng ve svém projevu nastínil tři hlavní výhody otevřených inovací:

1. Překlenuje technologickou propast: Společnost CATL sdílí svou technologii akumulátorů prostřednictvím modelu LRS (licencování, licenční poplatky, služby) a podporuje partnery z řad OEM při výstavbě a provozu továren na akumulátory. To přispívá k urychlení jejich provozu a rychlejšímu přechodu na zelenou energii.

2. Uvolňuje nové scénáře s nulovými emisemi uhlíku: Společnost CATL vyvíjí nové způsoby využití akumulátorové technologie pro podporu udržitelnosti. Se svou sítí partnerů například pracuje na bezobslužných elektrických dolech a na výměně akumulátorů pro osobní i těžké nákladní automobily.

3. Vytváří udržitelné ekosystémy: V blízké budoucnosti by se elektromobily mohly stát distribuovanými zařízeními pro skladování energie, která by přispívala k dodávkám a regulaci gigawattů energie do sítí. Majitelé elektromobilů by z toho mohli mít i finanční prospěch, protože by v době špičky prodávali energii do sítě.

"Viděli jsme, jak země a podniky snižují své snahy v oblasti nulových emisí zrovna v době, kdy je potřebujeme urychlit," pokračoval Dr. Zeng. "Musíme se spojit jako nikdy předtím, abychom se vypořádali s nejnaléhavějšími výzvami, a věřím, že otevřené inovace jsou klíčem k urychlení přechodu na zelenou energii."

