Zástupce Aliance pro rodinu se zúčastnil konference Casablanské deklarace o celosvětovém zákazu náhradního mateřství

Silný projev o komodifikaci dětí pronesla italská ministryně pro rodinu Eugenia Roccella. Panelistou konference byl i Jorge Cardona Liorens, bývalý poradce OSN, který spolu s dalšími odborníky na mezinárodní právo uvedl mezinárodněprávní souvislosti náhradního mateřství.

Levicová publicistka a feministka Kajsa Ekis Ekman, která hovořila o “neoliberálním stvořitelském mýtu” se s uruguayskou právničkou a akademičkou Sofií Mauri společně zamýšlely nad mezinárodním trhem s náhradním mateřstvím, krizí reprodukční turistiky a popsaly, jak tento trh vede k vykořisťování žen a je v rozporu s důstojností lidského života.

Na konferenci vystoupila také americká dokumentaristka Jennifer Lahl z Centra pro bioetiku a kulturu a spoluzakladatelka organizace Stop Surrogacy Now. Neméně důležitý příspěvek pronesl také Sonnie Ekwowusi, předseda Výboru pro lidská a ústavní práva Africké advokátní komory. Ten označil náhradní mateřství za tragédii pro Afriku. Slovo dostala i německá autorka knihy Koupím si dítě: ponižující byznys s náhradním mateřstvím, Birgit Kelle. Před zahájením konference, v pátek 5. dubna, se zástupci Casablanské deklarace setkali také s papežem Františkem, který v návaznosti na svoje dřívější prohlášení ze začátku tohoto roku zopakoval, že plně podporuje kampaň za všeobecné zrušení náhradního mateřství. Tu považuje za nástroj k ochraně žen a dětí před vykořisťováním.

V České republice je náhradní mateřství v šedé zóně, bez trestně právní úpravy. Skupina při ministerstvu spravedlnosti má do konce května vypracovat návrh regulace náhradního mateřství. Setkává se ovšem s právními i etickými úskalími. Zásadní změnou, kterou by taková regulace přinesla, by se stala redefinice toho, kdo je matka dítěte. Přestala by jí totiž být žena, která dítě porodila.

