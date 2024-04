Žít udržitelně bez nutnosti kompromisu v kvalitě? Jde to!

Změna klimatu jako hnací síla inovací

Většině z nás záleží na tom, abychom neničili prostředí okolo nás a chovali se k němu s láskou. Třídíme proto odpad, dáváme si pozor, abychom neplýtvali vodou či nenechávali zbytečně svítit světla v místnostech, kde zrovna nejsme. U produktů každodenní spotřeby je pro nás ale na prvním místě kvalita a efektivita produktů. Věděli jste, že můžete pečovat o životní prostředí, aniž byste slevili ze svých nároků nebo dokonce měnili své oblíbené značky za jiné?

Inženýři a vědci ve 13 inovačních centrech společnosti P&G se totiž neustále snaží přicházet s inovacemi, díky kterým budou produkty nejenom výkonné, ale i udržitelné. A právě do inovací se každý rok v P&G investuje okolo 2 miliard dolarů.

Díky tomu jsou například produkty značek Ariel, Lenor, Gillette nebo Always k dostání v obalech s minimálním obsahem plastů. A protože se tyto výrobky nachází v téměř každé české domácnosti, celkový vliv na životní prostředí není zanedbatelný. Nové obaly poskytují nejenom příjemný zážitek při používání výrobku, ale jsou také v souladu se závazkem společnosti, a sice že do roku 2030 mají být obaly výrobků 100 % recyklovatelné nebo znovu použitelné. Zároveň chce společnost P&G snížit používání primárních plastů ve svých obalech o 50 %.

Více plastů v obalech z "druhé ruky"

Jedním ze způsobů, jak lze omezit množství vyrobených plastů je použití plastů z „druhé ruky”, které již byly jednou použity. Zajímá vás, která značka tyto recyklované plasty používá? Oblíbené aviváže Lenor, které se vyrábí v rakovnické továrně Rakona, jsou od roku 2023 k dostání pouze v obalech z recyklovaného plastu (PCR) a po vypoužívání je jejich obal dále recyklovatelný.

Při nákupu aviváží vás proto nemusí tížit svědomí, že kupujete další produkt balený v plastu. Obal, ve kterém jsou aviváže Lenor zabalené, totiž už někdo před vámi použil a pokud obal vytřídíte do kontejneru na plasty, ještě někdo další ho po vás využije také.

Alternativa k plastu? Karton!

Recyklované plasty však nejsou jedinou obalovou změnou, kterou společnost P&G realizovala. Potěší vás také kartonové a papírové obaly, které naleznete u značek Ariel, Gillette nebo Always.

Prací kapsle Ariel se mohou pochlubit inovativním obalem ECOCLIC, který je vyroben z kartonu, který je již ze 70 % recyklován (už byl jednou použit). Materiál se navíc pyšní i certifikací Forest Stewardship Council (FSC), která potvrzuje, že použitá surovina pochází z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem. Po vypoužívání pracích kapslí můžete obal vyhodit do modrého kontejneru a bude použit na další výrobu. Věděli jste, že jen díky této malé změně, jakou je přechod na kartonové obaly pracích kapslí Ariel, lze jen v Evropě ušetřit až 6500 tun plastu ročně?

V odolných a tenkých papírových obalech, které vyvinuli vědci společnosti P&G, naleznete také vložky Always Cotton Protection Pad, které jsou šetrné k životnímu prostředí a díky obsahu organické bavlny také šetrné k naší pokožce.

A pokud je součástí vaší koupelnové rutiny i pravidelné holení, zaměřte svou pozornost na holicí strojky Gillette a Gillette Venus. I ty totiž upoustějí od plastů ve prospěch kartonu. Obaly vyměnitelných hlavic už neobsahují plast, ale jsou vyrobeny z více než 50 % z recyklovaných vláken s certifikací FSC."Zásobník" na holicí strojky uvnitř obalu je vyroben z 95 % z recyklovaného papíru. Celek je navíc recyklovatelný.

Jak vlastně postup při zavádění nových inovací funguje, vysvětluje Yvette Krubl, manažerka korporátní komunikace společnosti Procter & Gamble: “Abychom mohli reagovat na potřeby spotřebitelů, je třeba jim nejprve důkladně porozumět. Tímto přístupem se řídíme již téměř 190 let. Využíváme nejmodernější technologie a spolupracujeme s externími partnery - to vše proto, abychom prostřednictvím našich inovací zlepšili život spotřebitelů. Zároveň dbáme na to, aby naše činnost a výrobky měly co nejmenší dopad na životní prostředí. Věříme, že díky tomuto přístupu bude péče o životní prostředí v každodenním životě pro každého jednodušší a lákavější.”

Péče o životní prostředí je povinností každého z nás

Každý může každodenně a malými kroky přispět ke snížení dopadů změny klimatu. Vědci společnosti P&G vyvíjejí řešení, která nám pomohou pomoci s každodenními úkony, jako je praní, úklid, hygiena nebo péče o pleť. A jaký produkt je vaší oblíbenou stálicí?

Zdroj: Procter & Gamble

