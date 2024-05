Živě: Den Evropy v Olomouci

V úterý 7. května ožije oslavami náměstí Republiky, kde budou mít návštěvníci možnost užít si koncerty buskerů, výstavu Opráski sčeskí historje i získat hlubší vhled do fungování Evropské unie díky prezentaci téměř dvacítky organizací spolupracujících s Eurocentrem EUROPE DIRECT Olomouc. Workshopy, debaty, kvízy a zábavné soutěže lidem přiblíží aktuální programy, iniciativy organizací i konkrétní podobu spolupráce, kterou nabízejí. Program na náměstí Republiky bude od 14 do 19 hodin, až do pozdních večerních hodin potom bude zábava pokračovat na Biskupském náměstí a ve Zbrojnici v rámci studentského Majálesu. Ten v Mariánské ulici představí desítky studentských organizací, na Biskupském náměstí relax zónu se spoustou workshopů a ve Zbrojnici pak hlavní program v podobě koncertů i korunovace krále Majálesu.

Už o několik dní dříve, v poslední dubnový den, upozornila na oslavy výročí vstupu České republiky do EU modře nasvícená radnice. Ta bude evropsky modrou barvou, společně s dalšími významnými budovami napříč Českem, svítit až do 9. května.

Podrobný program k oslavám „20 let v EU“ najdete na https://20letveu.olomouc.eu, program Majálesu na www.olomouckymajales.cz. Oslavy jsou součástí Olomouckého majálesu Univerzity Palackého v Olomouci.

Živý přenos a reportáž z náměstí Republiky je součástí společného projektu ČTK Connect a Evropského parlamentu, který otevírá důležitá témata v souvislosti s 20 lety českého členství v EU a před červnovými volbami do EP. Organizačními partnery natáčení jsou Eurocentrum EUROPE DIRECT Olomouc a Kancelář EP v ČR se sídlem v Praze.