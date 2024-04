Živě: Euro hlavním tématem 30. Exportního fóra

Do diskuse se kromě menších a středně velkých exportních firem zapojí také místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček, náměstek ministra financí Marek Mora, poradce ministra pro evropské záležitosti, ekonom Petr Zahradník a ekonom společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Všichni se shodují, že euro není zázračný lék na problémy české ekonomiky. A to i jeho zastánce, ekonom Petr Zahradník: "Euro-zóna není samoúčelný cíl; má přinést hmatatelné, průkazné a dlouhodobé přínosy. To se za 25 let její existence naplnilo jen částečně. Logicky správný učebnicový koncept naráží na realitu v podobě zpolitizované euro-zóny a neschopnosti přivést k disciplíně mnohé chronické "černé pasažéry" v ní".

Jenže právě politici budou podle bývalého člena bankovní rady Marka Mory muset rozhodnout i tentokrát: „O tom, zda do eurozóny vstoupit či ne ať rozhodne vláda vzešlá z příštích voleb do Poslanecké sněmovny. Přijetí či nepřijetí eura je primárně vnitropolitické rozhodnutí.“

Na jejich podněty bude reagovat politik, místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček. Právě bývalý ministr průmyslu a obchodu bude na Exportním fóru diskutovat také o budoucnosti energetiky. Spolu s Pavlem Glacem z PRE distribuce, Michalem Mikou ze společnosti Logarex Smart Metering a Lukášem Hatašem z Asociace pro elektromobilitu budou odpovídat například na to, jak může výrobní firma dnes optimalizovat náklady na energie, jaké podmínky k tomu chystá/měl by nastavit stát, co chystají distributoři a jak se nový přístup k energetice projeví v tarifech.

Konference s podtitulem „Energie pro český export“ probere taky nejaktuálnější programy exportního financování či pojištění exportu. Ať už veřejnými institucemi, nebo těmi komerčními. V panelu zasedne Tomáš Rak z Komerční banky, Monika Vilhelmoná z Renomia, Jan Dubec z EGAP a Miroslav Stříbrný z ČEB. Přehled za MPO přinese Rudolf Klepáček, který mimo jiné přiblíží, jak probíhá integrace České exportní banky do NRB. Právě to také ovlivňuje služby, které ČEB nabízí. „Naše nové produkty pro vývozně orientované podniky, zaměřené na investice do zvyšování konkurenceschopnosti, tvořily v roce 2023 téměř 40 procent nově uzavřených obchodů. I díky tomu jsme zaznamenali nejlepší obchodní výsledek za posledních devět let a dosáhli největšího zisku od založení ČEB,“ hodnotí dosavadní výsledky Miroslav Stříbrný z ČEB.